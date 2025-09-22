BYD ra mắt siêu xe điện U9 Xtreme tốc độ gần 500 km/h

(GLO)- Thương hiệu Yangwang của BYD vừa chính thức công bố mẫu U9 Xtreme - siêu xe điện nhanh nhất thế giới hiện nay với tốc độ tối đa lên tới 496,22 km/h, vượt qua kỷ lục 490,5 km/h của Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Đây là phiên bản hiệu suất cao của mẫu U9 tiêu chuẩn, được thiết kế tối ưu cho đường đua và trước đây từng được gọi là Yangwang U9 Track Edition. Xe đã được thử nghiệm tại Trung tâm Kiểm định ô tô Papenburg (Đức) vào tháng 9/2025. Đồng thời, U9 Xtreme cũng hoàn thành một vòng đua tại đường đua Nürburgring Nordschleife với thời gian 6 phút 59,157 giây, vượt qua thành tích 7 phút 04,957 giây của Xiaomi SU7 Ultra – mẫu xe điện thương mại nhanh nhất trước đó.

BYD cho biết chỉ sản xuất 30 chiếc U9 Xtreme trên toàn cầu. Giá bán hiện vẫn được giữ kín, nhưng nhiều chuyên gia dự đoán sẽ nằm ở phân khúc siêu xe triệu đô.

U9 Xtreme được trang bị hệ thống bốn động cơ điện sử dụng nền tảng Yi Sifang độc quyền của BYD, với điện áp 1.200V sử dụng silicon carbide. Mỗi động cơ có công suất 555 kW, nâng tổng công suất toàn xe lên 2.220 kW (tương đương gần 3.000 mã lực), đạt tỷ lệ công suất/trọng lượng lên tới 1.217 ps/tấn. Hệ thống điều khiển mô-men xoắn độc lập cho từng bánh, phản hồi hơn 100 lần mỗi giây.

Xe sử dụng khung gầm tích hợp hệ thống treo chủ động DiSus-X, kết hợp treo van kép điều chỉnh chuyển động bánh xe theo thời gian thực, giúp tăng lực bám khi tăng tốc, phanh và vào cua.

Về khí động học, U9 Xtreme sở hữu cánh gió sau kiểu cổ thiên nga, bộ chia gió trước bằng sợi carbon cỡ lớn và thiết kế nắp capo hai kênh. Bộ khuếch tán gió sau hai lớp hỗ trợ hiệu ứng mặt đất, trong khi kính hậu nhiều lớp và đèn hậu tách rời được nối liền bằng logo Yangwang tạo điểm nhấn ở phía sau.

Xe dài 4.991 mm, rộng 2.029 mm, cao 1.351 mm, với trục cơ sở 2.900 mm. Bộ mâm 20 inch 5 chấu kép đi kèm lốp bán trơn GitiSport e·Gtr2 Pro - phát triển riêng với Giti - có thể chịu được tốc độ đến 500 km/h. Hệ thống phanh gồm kẹp phanh titanium và đĩa phanh gốm carbon nâng cấp.

Khoang lái U9 Xtreme sử dụng nhiều sợi carbon và Alcantara, tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, màn hình cảm ứng trung tâm dọc và vô-lăng đa chức năng. Ghế ngồi kiểu bucket nhấn mạnh yếu tố thể thao và hiệu suất.

Xe sử dụng pin Blade Lithium-Ion Phosphate hiệu năng cao, lần đầu tiên BYD trang bị cho một mẫu xe đua, tích hợp hệ thống làm mát hai lớp và khả năng xả nhiệt ở 30°C để đảm bảo hiệu suất tối ưu khi vận hành ở cường độ cao.