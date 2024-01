Buồn - vui chuyện thưởng tết

Một nhân viên y tế bệnh viện công lập ở TPHCM vui mừng báo tin “năm nay bánh chưng đã có thịt” khi nghe mức thưởng của bệnh viện mình khá hơn nhiều so với những năm trước.

Đối với người lao động cả năm vất vả, việc được hưởng chút thành quả, phụ cấp dịp cuối năm khấm khá hơn đã khẳng định công sức họ cống hiến không dư thừa và cũng minh chứng người lãnh đạo của đơn vị đó đã cố gắng quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân viên mình.

Thời điểm này, các bệnh viện công lập trên địa bàn TPHCM đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho cán bộ, y bác sĩ. Theo số liệu báo cáo của ngành y tế TPHCM, mức thưởng tết cao nhất tại một bệnh viện công lập lên đến 100 triệu đồng. Nhiều đơn vị có mức thưởng tết cao như: Bệnh viện Chợ Rẫy (từ 60 triệu đồng/người đến hơn 100 triệu đồng/người), Bệnh viện Da liễu TPHCM (75 triệu đồng/người), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (20-30 triệu đồng/người), Bệnh viện Ung bướu TPHCM (12 triệu đồng/người), Viện Tim TPHCM (35 triệu đồng/người, cùng với lương tháng 13)… Trong khi đó, một số bệnh viện lại có mức thưởng khiêm tốn. Dẫu biết rằng những bệnh viện làm tốt, lượt khám chữa bệnh đông thì có quyền thưởng người lao động và người làm việc hiệu quả số tiền thưởng xứng đáng - điều đó rất hoan nghênh và thật đáng mừng - thế nhưng, cứ đến cuối năm câu chuyện tiền thưởng tết khiến nhiều người vui, cũng lắm người mang nỗi niềm.

Trước hết, việc đơn vị có mức thưởng tết cao là do năm nay hoạt động khám chữa bệnh phục hồi, nhiều khó khăn được tháo gỡ giúp bệnh viện phát triển và đầu tư nhiều kỹ thuật mới, tăng sự hài lòng người bệnh... Nhờ vậy, doanh thu bệnh viện tăng giúp cải thiện thu nhập của nhân viên y tế. Thứ hai, thông thường, các bệnh viện chuyên khoa có mức thưởng tết cao hơn bệnh viện đa khoa, do đặc thù khám chữa bệnh chuyên sâu, ít cấp cứu, doanh thu tốt hơn. Vì thế, sức lao động của nhân viên y tế có thể ngang bằng nhau nhưng mức thu nhập chênh lệch nhau rất nhiều do đặc thù chuyên khoa của mỗi bệnh viện.

Tâm lý chung từ xưa đến nay, ai làm việc cả năm cũng mong cuối năm có được một khoản thưởng để sắm tết, lo cho gia đình. Năm nay, tình hình kinh tế khó khăn càng khiến người lao động quan tâm đến khoản thưởng, hay phụ cấp cuối năm. Nhiều người thông cảm với thực trạng hoạt động của bệnh viện dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có lương cơ bản và trợ cấp chi trả cho người lao động và việc chênh lệch tiền thưởng tết giữa các đơn vị là chuyện tất yếu.

Chuyện thưởng tết là bức tranh sáng - tối ở mỗi đơn vị, nhưng để có được mức thưởng tết tốt thì mỗi lãnh đạo bệnh viện, đơn vị ngay từ đầu năm ngoài việc tìm phương án vận hành hoạt động khám chữa bệnh hiệu quả cũng cần siết chặt chi tiêu, tiết kiệm; đồng thời làm sao tạo được cơ chế công bằng trong thu nhập; tự chủ tài chính một cách linh hoạt, hiệu quả tăng thu nhập cho người lao động... để cuối năm cân đối tài chính. Và hơn hết, bên cạnh thưởng tết cũng nên giữ chân người lao động bằng những việc làm thiết thực, tạo cơ chế cho họ để họ cống hiến hết mình, đem lại nguồn thu cho bệnh viện.

Câu chuyện thưởng tết cũng đặt ra vấn đề làm thế nào đảm bảo thu nhập cho đội ngũ y tế ở bệnh viện công, kể cả các đơn vị y tế cơ sở khi Nhà nước đang khuyến khích bác sĩ trẻ xung phong về công tác tại trạm y tế, bệnh viện quận huyện. Chính sách hỗ trợ đội ngũ “y tế tuyến đầu” phải được thực hiện thống nhất, minh bạch, thiết thực để họ yên tâm chiến đấu trên mặt trận bảo vệ sức khỏe nhân dân.