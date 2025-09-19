Bình Định FC giành hạng ba Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025

(GLO)-Bình Định FC dừng bước ở bán kết Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025-DHF S3 sau khi để thua Kingtek Quảng Nam trong loạt sút luân lưu và giành hạng ba tại giải đấu này.

Trong trận bán kết diễn ra tối 17-9, Bình Định FC sớm tạo lợi thế với 2 bàn dẫn trước, sau đó bị Kingtek Quảng Nam gỡ hòa 2-2. Nhận thất bại trên chấm luân lưu, đội bóng đất Võ đành lỡ hẹn với trận chung kết.

Một pha bóng trong trận bán kết của đội Kingtek Quảng Nam và Bình Định FC (áo vàng). Ảnh: BTC

Đồng hương Sông Lam Nghệ An và Bình Định FC cùng nhận hạng ba tại Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025-DHF S3. Ảnh: BTC

Với kết quả này, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Quảng Ngãi và Kingtek Quảng Nam, diễn ra lúc 17 giờ ngày 21-9.

Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025-DHF S3 diễn ra từ ngày 7 đến 21-9, tại sân bóng PM Sport (TP Hồ Chí Minh), quy tụ 16 đội bóng đồng hương trên toàn quốc. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết.