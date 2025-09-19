Bình Định FC giành hạng ba Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025

Trong trận bán kết diễn ra tối 17-9, Bình Định FC sớm tạo lợi thế với 2 bàn dẫn trước, sau đó bị Kingtek Quảng Nam gỡ hòa 2-2. Nhận thất bại trên chấm luân lưu, đội bóng đất Võ đành lỡ hẹn với trận chung kết.
Với kết quả này, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Quảng Ngãi và Kingtek Quảng Nam, diễn ra lúc 17 giờ ngày 21-9.
Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025-DHF S3 diễn ra từ ngày 7 đến 21-9, tại sân bóng PM Sport (TP Hồ Chí Minh), quy tụ 16 đội bóng đồng hương trên toàn quốc. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết.