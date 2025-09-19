Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bình Định FC giành hạng ba Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025

HUỲNH VỸ
(GLO)-Bình Định FC dừng bước ở bán kết Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025-DHF S3 sau khi để thua Kingtek Quảng Nam trong loạt sút luân lưu và giành hạng ba tại giải đấu này. 

Trong trận bán kết diễn ra tối 17-9, Bình Định FC sớm tạo lợi thế với 2 bàn dẫn trước, sau đó bị Kingtek Quảng Nam gỡ hòa 2-2. Nhận thất bại trên chấm luân lưu, đội bóng đất Võ đành lỡ hẹn với trận chung kết.

bong-da-dong-huong1.jpg
Một pha bóng trong trận bán kết của đội Kingtek Quảng Nam và Bình Định FC (áo vàng). Ảnh: BTC
bong-da-dong-huong.jpg
Đồng hương Sông Lam Nghệ An và Bình Định FC cùng nhận hạng ba tại Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025-DHF S3. Ảnh: BTC

Với kết quả này, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Quảng Ngãi và Kingtek Quảng Nam, diễn ra lúc 17 giờ ngày 21-9.

Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025-DHF S3 diễn ra từ ngày 7 đến 21-9, tại sân bóng PM Sport (TP Hồ Chí Minh), quy tụ 16 đội bóng đồng hương trên toàn quốc. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết.

