Bình Định FC nằm ở bảng D Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025

(GLO)-Theo kết quả bốc thăm Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025-DHF S3, Bình Định FC nằm ở bảng D, cạnh tranh suất đi tiếp với các đối thủ: Quảng Ngãi FC, Bình Thuận FC và Giang Auto An Giang FC.

Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025-DHF S3 diễn ra từ ngày 7 đến 21-9, tại sân bóng PM Sport (TP Hồ Chí Minh).

Đội hình đội Bình Định FC tham gia giải đấu. Ảnh: ĐVCC

Kết quả bốc thăm của mỗi bảng đấu. Ảnh: BTC

Năm nay, giải đấu thu hút 16 đội bóng đồng hương trên toàn quốc, gồm: Hà Tĩnh FC, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa FC, Bình Dương FC, Quảng Nam FC, 8X Thành Nam-Nam Định, Vina Phú Quốc Kiên Giang, Thái Bình FC, Mai Công Đồng Tháp, Quảng Trị FC, Phước Thành Cà Mau, Ninh Thuận FC, Quảng Ngãi FC, Bình Thuận FC, Bình Định FC và Giang Auto An Giang FC.

Theo điều lệ, 16 đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết.

Lịch thi đấu Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025-DHF S3. Ảnh: BTC

Đội vô địch DHF-S3 sẽ nhận cúp, huy chương vàng, bảng danh vị và tiền thưởng 50 triệu đồng. Phần thưởng cho đội á quân và hạng 3 lần lượt là 30 triệu và 10 triệu đồng. Ban tổ chức còn trao danh hiệu cá nhân như vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và kết nối tình đồng hương giữa các tỉnh, thành trên cả nước.