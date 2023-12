Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, không tham nhũng

Tin liên quan Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ 6

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu UBND tỉnh, 17 huyện, thị xã, thành phố và 220 xã, phường, thị trấn với hơn 3.500 đại biểu tham dự.

Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Báo cáo tại hội nghị do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Võ Thanh Hùng trình bày nêu rõ: Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, kể cả đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ quy định về những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 117 trường hợp. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch về cải cách hành chính, kiểm tra, tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 221 đảng viên. Thanh tra tỉnh kết luận việc xác minh tài sản, thu nhập đối với 26 người tại 6 đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức cho biết: Ngành Thanh tra đã triển khai 137 cuộc thanh tra hành chính tại 424 đơn vị; đến nay đã kết thúc và kết luận 101 cuộc tại 223 đơn vị.

Qua thanh tra, ngành phát hiện sai phạm về tài chính tại 124 đơn vị với tổng số tiền hơn 23,3 tỷ đồng. Từ đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 21,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, đề nghị thu hồi 35.376 m² đất giao UBND huyện quản lý; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 106 tập thể, 456 cá nhân; chuyển hồ sơ 4 vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra và đến nay đã quyết định khởi tố 2 vụ/4 bị can.

Cũng trong năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp đã thụ lý, điều tra 32 vụ/61 bị can về tội phạm tham nhũng, tiêu cực; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 10 vụ/21 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã truy tố 9 vụ/19 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp xét xử 9 vụ/18 bị cáo. Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết phúc thẩm 1 vụ án/5 bị cáo.

Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm

Gợi ý thảo luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho rằng: Hiện nay, công tác PCTN, tiêu cực vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, công tác thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng, tiêu cực đạt thấp; một số cán bộ, công chức có biểu hiện sợ sai, đùn đẩy, né tránh; một số nhân viên các ngân hàng thương mại lợi dụng vị trí công tác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; công tác giám định tài sản, thiệt hại do tham nhũng, tiêu cực còn chậm.

Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phân tích, làm rõ, chỉ cụ thể từng địa phương, đơn vị có khuyết điểm, hạn chế để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Quang cho biết: Nguyên nhân của việc chậm thu hồi tài sản do hành vi tham nhũng, tiêu cực là do công tác điều tra, truy tố còn chậm. Các đối tượng gây thiệt hại thường tìm cách tẩu tán tài sản, gây khó khăn cho công tác thu hồi. Năm 2023, các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố 19 vụ nhưng thu hồi chưa đạt 50% số tiền cần thu hồi. Đặc biệt, 2 vụ chưa thu hồi được tài sản.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng cho biết, thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trong năm 2023 là 26,51 tỷ đồng nhưng đến nay chỉ mới thu hồi được hơn 3 tỷ đồng, đạt hơn 11%.

Một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm thảo luận là tình trạng đùn đẩy, né tránh, chưa làm hết trách nhiệm. Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhìn nhận: Hiện nay, công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế còn chậm. Các giám định viên không thực hiện tốt trách nhiệm của mình hoặc giám định chung chung, không kết luận rõ ràng. Tiêu biểu như vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban quản lý rừng…

Hậu quả của việc giám định kéo dài, giám định không đầy đủ dẫn đến một số vụ án, vụ việc phải tạm đình chỉ vì hết thời hiệu. Để khắc phục tình trạng này, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nghiêm túc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thậm chí là xử lý cán bộ liên quan vì cản trở quá trình thực thi công vụ, xử lý vi phạm.

Đề cập đến vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đấu tranh ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Trịnh Văn Sang cho rằng: Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Trong năm 2023, huyện đã tiến hành 6 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện sai phạm với số tiền 21 triệu đồng phải thu nộp ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, huyện đã xử lý nghiêm những cán bộ, công chức sai phạm, cụ thể là đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 công chức xã Ayun Hạ.

“Để công tác PCTN, tiêu cực đạt kết quả cao cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường tự kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng”-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện nêu giải pháp.

Liên quan đến một số nhân viên ngân hàng thương mại lợi dụng vị trí công tác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian vừa qua, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Nguyễn Hữu Nghị cho biết: “Để công tác PCTN, tiêu cực đạt hiệu quả, chúng tôi đã chỉ đạo các ngân hàng cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Về một số nhân viên ngân hàng thương mại lợi dụng chức năng, nhiệm vụ của mình dẫn đến vi phạm pháp luật, chúng tôi đã chỉ đạo các ngân hàng kiểm tra các vấn đề liên quan, đồng thời xử lý buộc thôi việc. Thông qua những việc này, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân quản lý chặt chẽ nhân viên của mình để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của các tổ chức”.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long thông tin: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác giám định, định giá tài sản do các hành vi tham nhũng, kinh tế gây ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh; củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và người dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền các cấp cần làm tốt công tác PCTN, tiêu cực gắn với xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, không tham nhũng. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, nhận tin báo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để phát hiện và xử lý các vụ việc.

Công khai, minh bạch, chú trọng cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc; việc chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản, thu nhập với người có chức vụ phải được giám sát chặt chẽ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chủ động thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện sai phạm từ cơ sở. Các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN xây dựng kế hoạch, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản…

“Các cơ quan bảo vệ pháp luật đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, báo chí trong công tác PCTN; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác này để nhân rộng”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.