Ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Tuấn Đạt (SN 2004; ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi làm nhục người khác trên Facebook.

Trước đó, khoảng tháng 10-2023, sau khi tiếp nhận trình báo của chị H.T. (ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về việc một tài khoản Facebook đăng ảnh “nóng” của chị lên mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Sóc Trăng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Sau đó, lực lượng chức năng xác định Đạt là đối tượng thực hiện hành vi trên.

Qua làm việc, Đạt khai nhận mua điện thoại cũ tại một cửa hàng điện thoại di động. Khi sử dụng, phát hiện nhiều ảnh “nóng” của 1 phụ nữ được lưu trữ trên Google Drive của chiếc điện thoại này nên Đạt đã lưu về máy. Sau đó, Đạt xử lý làm mờ ảnh rồi đăng lên trang Facebook cá nhân của mình. Hành vi này đã phạm vào tội làm nhục người khác.