(GLO)- Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) đang đối mặt với tình trạng thiếu máu nghiêm trọng khi kho máu dự trữ chỉ còn 8 đơn vị, trong khi nhu cầu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân lên đến khoảng 100 đơn vị máu mỗi tháng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai, số máu dự trữ hiện có gồm 2 đơn vị nhóm máu A, 3 đơn vị nhóm máu B và 3 đơn vị nhóm máu O. Lượng máu ít ỏi này không đáp ứng được nhu cầu cấp cứu và điều trị, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bổ sung nguồn máu phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai kêu gọi hiến máu khẩn cấp nhằm đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Trước tình hình trên, bệnh viện kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu tình nguyện, chung tay bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp cần truyền máu khẩn cấp.

Người dân có nhu cầu hiến máu có thể đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) để tham gia hiến máu, đồng thời ghi rõ nội dung “Hiến máu cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai” để nguồn máu được hỗ trợ đúng đơn vị đang có nhu cầu.

Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần duy trì nguồn máu phục vụ điều trị mà còn có thể mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần truyền máu. Bệnh viện mong nhận được sự chung tay của cộng đồng nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu, bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.