Bầu cử New Zealand 2026: Cuộc đua giành quyền thành lập chính phủ khó đoán định

(GLO)- Cuộc tổng tuyển cử tại New Zealand diễn ra trong thế cạnh tranh gắt gao giữa đảng Quốc gia cầm quyền và Công đảng đối lập. Các khảo sát trước bầu cử cho thấy việc thành lập chính phủ khó đoán định, do không có khối nào chắc chắn giành đủ số ghế cần thiết.

Ngày 7-11, cử tri New Zealand tham gia tổng tuyển cử trong bối cảnh cuộc đua giữa đảng Quốc gia (National) của Thủ tướng Christopher Luxon và Công đảng (Labour) do ông Chris Hipkins lãnh đạo chưa có bên chiếm ưu thế rõ rệt.

Poster vận động tranh cử của các chính đảng: đảng Xanh, đảng Quốc gia và Công đảng trên một tuyến phố ở Auckland trước cuộc tổng tuyển cử New Zealand năm 2026. Ảnh: Indian Weekender

Theo khảo sát được công bố ngày 6-11, Công đảng nhận được 30,7% tỷ lệ ủng hộ, tăng 2 điểm phần trăm so với khảo sát trước, trong khi đảng Quốc gia đạt 26,4%, giảm 1,2 điểm. Đảng Xanh đạt 13%, New Zealand First 12%, ACT 9,8%, Opportunity 5,1% và Te Pāti Māori 2%.

Đảng Opportunity nổi lên như một nhân tố đáng chú ý trong quá trình hình thành chính phủ mới.

Đảng do bà Qiulae Wong lãnh đạo chủ trương áp dụng thuế giá trị đất đai, đồng thời tuyên bố sẽ ưu tiên đàm phán với đảng giành nhiều phiếu nhất.

Tuy nhiên, ông Luxon nhiều lần loại trừ khả năng hợp tác với Opportunity do bất đồng về chính sách thuế.

Với hệ thống bầu cử đại diện tỷ lệ hỗn hợp (MMP), 1 đảng cần đạt ít nhất 5% phiếu bầu toàn quốc hoặc giành 1 ghế khu vực bầu cử để có đại diện tại Quốc hội.

Vì vậy, nếu đảng Opportunity vượt ngưỡng này, các cuộc thương lượng liên minh có thể trở thành yếu tố quyết định bên nào nắm quyền.

Các vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt chi phối chiến dịch. Đảng Quốc gia cam kết đưa ngân sách trở lại thặng dư thông qua kỷ luật tài khóa, trong khi Công đảng tập trung giảm chi phí y tế, giao thông, đầu tư nhà ở, việc làm và cơ sở hạ tầng.

New Zealand hiện được điều hành bởi liên minh trung hữu, gồm Quốc gia, ACT và New Zealand First. Nếu không giành được đa số, các lực lượng chính trị sẽ phải thương lượng để tập hợp đủ sự ủng hộ tại Quốc hội.

Ủy ban Bầu cử New Zealand dự kiến công bố kết quả sơ bộ trong tối 7-11 và kết quả chính thức ngày 27-11. Do đó, triển vọng thành lập chính phủ mới vẫn phụ thuộc vào kết quả kiểm phiếu và các thỏa thuận liên minh sau bầu cử.