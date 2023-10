Bất động sản 'rục rịch' tín hiệu vui

Tiền rẻ, tiền nhiều

Theo khảo sát của Thanh Niên, trong tuần trước, lãi suất liên ngân hàng (thị trường các ngân hàng cho nhau vay) đã chạm đỉnh 4 tháng. Có thời điểm lãi suất qua đêm đạt 2,84%/năm, còn 1 tuần là 3,08%. Dù lãi suất tăng, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, nhu cầu vay mượn qua đêm của các ngân hàng không giảm khi mà chỉ trong một phiên, từ 24 - 25.10, doanh số đã tăng từ hơn 191.000 tỉ đồng lên hơn 221.000 tỉ đồng.

Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng quốc doanh trên phố Láng Hạ (Q.Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, các khoản vay cá nhân cũ đối với nhu cầu liên quan bất động sản như mua nhà dự án, mua chung cư, sang sửa nhà cửa… đang được ngân hàng này áp dụng ở khoảng 7,5%/năm, sau thời gian ưu đãi cộng biên độ 3,5% trên cơ sở lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.

Dù vậy, lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng này hiện chỉ ở vùng 5%/năm, vì thế tính ra lãi suất cho vay sau thời gian ưu đãi vẫn dưới 10%/năm. "Trong chu kỳ 10 năm, đây là thời điểm tiền đang rẻ nhất", vị này chia sẻ.

Lãnh đạo này còn cho biết hơn 1 tuần nay, khách vay vốn đã nhiều hơn. Có những ngày chi nhánh ông giải ngân 10 khoản vay thì có tới 6 - 7 khoản liên quan đến bất động sản.

Không chỉ lãi suất cho vay cá nhân giảm, lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp cũng đang thấp. Anh Nguyễn Thanh Nam (36 tuổi), nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần tại Q.Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết lãi suất cho vay doanh nghiệp hiện khoảng 5 - 6%/năm. Ngân hàng cũng không hạ chuẩn cho vay, nhưng lãi suất luôn được đưa về mức thấp để các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn dễ hơn.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng tổ chức cuộc họp về giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ.

Tại cuộc họp này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các ngân hàng phải giảm tiếp lãi suất cho vay đối với khoản vay mới và dư nợ hiện hữu. Ngân hàng cũng phải xây dựng chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất hợp lý, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều đối tượng.

"Nóng" trong các doanh nghiệp ngành bất động sản

Báo cáo của Công ty One Mount Real Estate mới đây cho biết, tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản ngày càng rõ nét. Từ quý 2 năm nay, thị trường bất động sản nhà ở đã có những khởi sắc so với quý 1 và xu hướng này tiếp tục trong quý 3. Trong quý 3, chung cư mở bán mới tăng hơn 50% theo quý và tiêu thụ phân khúc này ở Hà Nội tăng hơn 100% theo quý. Đơn vị này cho biết, quý 4 là thời điểm sôi động nhất trong năm, cùng với đó năm 2024, nguồn cung sơ cấp mở mới tại Hà Nội sẽ đạt khoảng gần 16.000 căn.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng Công ty One Mount Real Estate, cho hay: tại Hà Nội trong quý 3, lượng tiêu thụ và nguồn cung đã tăng 100% và 50% so với quý 2. Phân khúc chung cư, căn hộ để bán tại Hà Nội đã có những chỉ dấu phục hồi khá là rõ ràng.

Khảo sát của đơn vị này trên 1.400 khách hàng từ tháng 9 đến tháng 10 cho thấy, 63% có nhu cầu mua bất động sản. Trong đó, 72% dự định mua ngay trong 2 năm tới. Chung cư, đất nền và nhà đất thổ cư đang là các phân khúc đang được quan tâm.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing, cho biết đơn vị này có nguồn thông tin tiềm năng lên tới 2 triệu sản phẩm bất động sản đã được xác thực. Đơn vị này cũng sẵn sàng với quỹ hàng chuyển nhượng với 15.000 căn nhà gồm 10.000 nhà phố và 5.000 căn chung cư, thấp tầng. Năm 2023 đơn vị đã hợp tác với khoảng 1.000 môi giới và mở rộng mạng lưới hơn 10.000 môi giới trong năm 2024.

Nhiều sàn giao dịch bất động sản cũng rục rịch "tuyển quân". Ông Nguyễn Văn Hải (42 tuổi), chủ một sàn bất động sản tại Q.Hà Đông (Hà Nội), cho biết vừa mới tung thông báo một đợt tuyển môi giới lớn nhất năm 2023. Theo ông Hải, tại nhiều khu vực ở Hà Nội, bất động sản đã sôi động hơn cả về nhu cầu lẫn giao dịch. "Khách tìm mua đa số là có nhu cầu ở thật, một số đầu tư bằng tiền túi nhưng cũng đã có nhiều khách dùng vốn vay do tiền thời điểm này đang rẻ", ông Hải nói.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho biết thị trường đã có những tín hiệu vui. "Dù chưa thực sự mạnh mẽ nhưng những tín hiệu ban đầu đã cho thấy sự phục hồi. Tất nhiên khó có thể "một phát ăn ngay", song sau một thời gian dài đóng băng, những tín hiệu trên cũng là đáng quý", ông Đính nói và cho biết với những dấu hiệu kể trên, cùng với động thái "giải cứu" của Chính phủ, thì cuối năm 2023 và sang 2024, thị trường bất động sản sẽ có những tín hiệu tích cực hơn.