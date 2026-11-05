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Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh Gia Lai trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7-11

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(GLO)- Sáng 5-11, Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh.

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Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh Gia Lai trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Nhật Quân. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Văn Đạt đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Nhật Quân - Đảng ủy viên Đảng bộ HĐND tỉnh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Đồng chí Trương Văn Đạt chúc mừng, đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và công tác của đồng chí Trần Nhật Quân kể từ khi được kết nạp vào Đảng (năm 1996).

Trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí Trần Nhật Quân luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trương Văn Đạt mong muốn đồng chí Trần Nhật Quân tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên và đại biểu HĐND tỉnh; không ngừng nỗ lực, đóng góp năng lực, kinh nghiệm vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Trần Nhật Quân cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng thời hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

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