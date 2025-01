Bác sĩ cảnh báo nguy cơ dị vật đường thở ở trẻ dịp tết

(GLO)- Sáng 15-2, Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng vừa thực hiện gắp dị vật là hạt me trong mũi phải của 1 bé gái 4 tuổi. Hạt me do trẻ tự nhét vào mũi khoảng 1 tháng trước.