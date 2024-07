Bắc Bộ mưa lớn, Bộ Công Thương yêu cầu thủy điện chú ý xả lũ khẩn cấp

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối ngày 2-7 đến ngày 4-7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ có nơi mưa trên 80 mm; thượng lưu sông Đà, Thao, Lô khả năng xuất hiện một đợt nước lên.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hiện nay, đã là thời kỳ cao điểm mưa lũ ở Bắc Bộ, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, hồ chứa thủy điện theo quy định, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ sản xuất, bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có sự cố.

Các chủ đập thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp, nhất là vào ban đêm.

Cụ thể, các chủ đập thủy điện phải tổ chức quan trắc theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn để chủ động báo cáo cấp thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan có liên quan vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả; tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được phê duyệt, đặc biệt là khi xuất hiện các tình huống bất thường; vận hành đảm bảo an toàn công trình.

Liên tục kiểm tra, đánh giá tình trạng đập; các thiết bị, công trình xả lũ, cửa nhận nước… và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có) để có biện pháp và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời đảm bảo an toàn công trình, hạn chế tối đa áp lực cho các công trình ở hạ du khi phải xả lũ.

Đồng thời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các chủ đập, hồ thủy điện thuộc phạm vi quản lý rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, các mốc cảnh báo; thông tin kịp thời cho hạ du trước khi điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn về người, tài sản.

EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, sẵn sàng khôi phục kịp thời hệ thống điện khi có sự cố xảy ra.

Tháng 6 vừa qua, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết nhà máy thủy điện Suối Mu phát loa thông báo xả nước nhưng du khách đang tắm trên dòng suối phía hạ nguồn không nghe thấy nên bị cuốn trôi, rất may đã được cứu kịp thời.

Sau sự việc, lãnh đạo huyện Lạc Sơn đã làm việc với Nhà máy Thủy điện Suối Mu yêu cầu chấp hành quy trình vận hành, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.