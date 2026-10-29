Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Ảnh mới hé lộ cấu hình máy bay vũ trụ thử nghiệm của Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, TTO, THX)

(GLO)- Mỹ công bố hình ảnh rõ nét hơn về máy bay vũ trụ thử nghiệm của Trung Quốc trên quỹ đạo, cho thấy khoang tải trọng mở và một vệ tinh ghép nối ở phần đuôi phương tiện.

Ngày 26-10, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) công bố báo cáo về những thách thức an ninh trong không gian, trong đó có ảnh vệ tinh chụp máy bay vũ trụ có thể tái sử dụng của Trung Quốc.

Theo chuyên trang The War Zone, hình ảnh có độ phân giải thấp hơn từng xuất hiện tại một diễn đàn ở Hàn Quốc năm 2024, nhưng khi đó danh tính phương tiện chưa được xác nhận rõ ràng.

anh-moi-he-lo-cau-hinh-may-bay-vu-tru-thu-nghiem-cua-trung-quoc.png
Phương tiện được cho là máy bay vũ trụ tuyệt mật của Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 26-10. Ảnh: DIA

Công ty công nghệ không gian Vantor, trước đây mang tên Maxar Technologies, cho biết vệ tinh WorldView-3 chụp bức ảnh ngày 28-5-2024, từ khoảng cách gần 90 km.

Theo doanh nghiệp này, vật thể nối với đuôi máy bay vũ trụ là 1 vệ tinh riêng biệt. Kết cấu và các tấm pin mặt trời của vệ tinh có thể được quan sát trong ảnh.

Hình ảnh cho thấy phương tiện có cánh nhỏ, 2 cánh đuôi đứng và khoang tải trọng ở giữa thân với cửa mở hướng lên trên.

Theo The War Zone, cấu hình tổng thể có nhiều nét tương đồng với máy bay vũ trụ X-37B do Lực lượng Vũ trụ Mỹ vận hành, dù thiết kế cánh có khác biệt.

Trung Quốc đã tiến hành 4 nhiệm vụ máy bay vũ trụ trên quỹ đạo kể từ năm 2020, với lần phóng gần nhất diễn ra ngày 7-2-2026.

Trong nhiệm vụ thứ 3, kéo dài từ tháng 12-2023 đến tháng 9-2024, phương tiện đã thả nhiều vật thể nhỏ vào không gian, nhưng chưa rõ những vật thể này là thiết bị gì.

Tháng 6-2026, công ty theo dõi không gian LeoLabs tiếp tục phát hiện 1 vật thể gần máy bay vũ trụ Trung Quốc.

Sau quá trình quan sát và phân tích bổ sung, LeoLabs đánh giá rằng vật thể được triển khai từ phương tiện này.

Cơ quan này cho biết máy bay vũ trụ có thể đưa thiết bị lên quỹ đạo để triển khai hoặc thử nghiệm, sau đó trở về Trái Đất. Khả năng tái sử dụng và cơ động giúp chúng phù hợp với một số nhiệm vụ đặc thù.

Về phía Trung Quốc, khi thông báo phương tiện thử nghiệm hoàn thành chuyến bay kéo dài 268 ngày vào tháng 9-2024, Tân Hoa xã cho biết chương trình nhằm hoàn thiện công nghệ tàu vũ trụ tái sử dụng, hướng tới giảm chi phí và tạo thuận lợi cho các chuyến bay khứ hồi phục vụ sử dụng không gian vì mục đích hòa bình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lỗ hổng PHP do AI phát hiện khiến nhiều website trên thế giới tạm ngừng hoạt động

Lỗ hổng PHP do AI phát hiện khiến nhiều website trên thế giới tạm ngừng hoạt động

Tin tức

(GLO)- Nhiều website chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới đã tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa nguy cơ tấn công mạng, sau khi các nhà nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện những lỗ hổng PHP nghiêm trọng. Ngôn ngữ lập trình này được sử dụng rộng rãi trong các dịch vụ trực tuyến.

Công đoàn phường An Phú ra mắt mô hình "Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI trực tuyến"

Công đoàn phường An Phú ra mắt mô hình "Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI trực tuyến"

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-10, Công đoàn phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập 3 Công đoàn cơ sở (CĐCS) và ra mắt mô hình “Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI công đoàn trực tuyến”; đồng thời tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Gần 200 cán bộ phường Thống Nhất được tập huấn kỹ năng số

Gần 200 cán bộ phường Thống Nhất được tập huấn kỹ năng số

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 và tập huấn kỹ năng số cho gần 200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn.

null