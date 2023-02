(GLO)- Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền xã An Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Theo bà Nguyễn Thị Hiệp-Chủ tịch UBND xã An Phú, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014, xã tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn đạt thấp (thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, giao thông, môi trường) để phấn đấu xây dựng NTM nâng cao. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã đã huy động nhiều nguồn lực để nâng cấp, xây dựng, mở rộng nhiều tuyến đường. Nhà ở được đầu tư xây dựng khang trang, các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe người dân đạt kết quả tốt.

Công tác giảm nghèo cũng luôn được Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả. Chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể giải quyết kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân vươn lên phát triển kinh tế và ngày càng nhận thức rõ về cơ chế chính sách, hình thức đầu tư của Nhà nước cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng NTM. Đến nay, xã còn 29 hộ nghèo, chiếm 1,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm.

Đầu năm 2021, làng Bong Phrâo được xã chọn làm điểm xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Phạm Thị Bắc-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kiêm Bí thư Chi bộ làng Bong Phrâo-cho hay: Làng có 146 hộ/627 khẩu, trong đó, hơn 95% là người Jrai. Bên cạnh tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, mô hình mới vào sản xuất, cán bộ và người dân còn đóng góp tiền, ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng 1,2 km mương thoát nước, lắp đặt 20 bóng điện chiếu sáng ở các trục đường chính của làng; xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, hệ thống cấp nước sạch... Đến nay, hệ thống đường giao thông nông thôn của làng được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 79,4%, tỷ lệ lao động có việc làm ổn định thường xuyên đạt 97%. Hiện tại, làng còn 2 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,48 triệu đồng/năm. Cuối năm 2021, làng được UBND TP. Pleiku công nhận đạt chuẩn NTM.

Làng Bong Phrâo hiện có 5 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Điển hình là gia đình ông Y Nới thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Ông Y Nới cho biết: “Trước đây, gia đình mình chỉ trồng 2 ha cà phê. Sau khi tham gia lớp tập huấn về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi do xã tổ chức, mình cải tạo vườn tạp để trồng 40 cây sầu riêng nhằm tăng thêm thu nhập. Ngoài ra, mình cũng nuôi thêm 15 con heo và canh tác 4 sào lúa nước. Nhờ vậy, kinh tế gia đình ngày càng phát triển, có tiền chăm lo cho con cái và mua thêm máy móc phục vụ sản xuất”.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết thêm: Đạt chuẩn NTM đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Vì vậy, xã xem đây là nhiệm vụ quan trọng và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí. Theo đó, xã nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình du lịch nông thôn, du lịch sinh thái gắn với đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP. Qua đó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đặc biệt là những tiêu chí có khả năng biến động như: hộ nghèo, y tế, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm... Hiện xã đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng làng Thung Dôr đạt chuẩn NTM vào năm 2023. “Với sự quyết tâm, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân, xã An Phú sẽ giữ vững danh hiệu NTM, đời sống của người dân ngày càng khởi sắc”-bà Hiệp khẳng định.