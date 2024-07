An Khê tập trung xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh

2/6 phường đạt chuẩn đô thị văn minh

Năm 2022, phường Tây Sơn được UBND thị xã An Khê công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Từ đó đến nay, cả hệ thống chính trị phường và người dân không ngừng nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo diện mạo đô thị ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp, văn minh.

Ông Trần Văn Bình-Phó Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 3 (phường Tây Sơn) cho biết: Tổ 3 có 338 hộ/1.536 khẩu. Chung tay xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, người dân luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hiện hầu hết các gia đình đều có thiết bị thông minh để kịp thời nắm bắt thông tin trên mọi lĩnh vực; 100% hộ dân đăng ký dịch vụ thu gom rác thải; hơn 98% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”…

“Trong năm 2023, thị xã triển khai một số công trình theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Tổ dân phố đã vận động người dân đóng góp 82 triệu đồng để lát gạch block vỉa hè đường Trần Phú, góp 3,5 triệu đồng trồng hoa mai dọc đường Ngô Thì Nhậm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tổ không xảy ra vụ việc phức tạp, không có khiếu kiện, khiếu nại, đơn thư vượt cấp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững”-ông Bình thông tin.

Theo ông Trình Ngọc Hiền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn, để góp phần xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức thành viên đã tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Người dân đã đóng góp hàng tỷ đồng để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các tuyến hẻm bê tông xi măng, hệ thống điện chiếu sáng, nhà sinh hoạt cộng đồng...

“Ngoài ra, các hội, đoàn thể sôi nổi tổ chức các hoạt động: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn”; phát động phong trào “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng”, góp phần duy trì, nâng cao 9 tiêu chí, 52 tiêu chuẩn phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, đổi mới”-ông Hiền cho hay.

Được thị xã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của người dân, phường An Phú đã được UBND thị xã công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Ông Trần Bảo Dũng-Phó Chủ tịch UBND phường An Phú-chia sẻ: Nhờ thị xã đầu tư, 23 tuyến đường chính của phường được thảm nhựa, đổ bê tông xi măng, lắp điện chiếu sáng; 50% tuyến đường được đầu tư hệ thống thoát nước, lát gạch blook vỉa hè; nhiều tuyến đường được trồng cây xanh. Bên cạnh đó, từ sự huy động nguồn lực trong dân, phường đã bê tông hóa và lắp điện chiếu sáng ở 99/113 tuyến hẻm, giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

“Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh buôn bán để nâng cao thu nhập. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của phường còn 0,43%”-ông Dũng chia sẻ thêm.

Xây dựng phố phường hiện đại

Thị xã An Khê hiện có 6 phường. Bám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí trong Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, UBND thị xã đã chủ động ban hành kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2022-2024. Mục tiêu phấn đấu là đến năm 2024 có 5 phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Ngoài phường An Phú và Tây Sơn đã được công nhận đạt chuẩn thì 3 phường Ngô Mây, An Tân, An Bình đang phấn đấu “về đích” vào cuối năm nay.

Qua rà soát, đánh giá, phường An Bình hiện đạt 49/52 tiêu chuẩn; 3 tiêu chuẩn chưa đạt gồm: chưa có đài truyền thanh, hệ thống truyền thanh và loa truyền thanh thông minh đến các tổ dân phố; chưa có trung tâm văn hóa-thể thao hoặc nhà văn hóa có cơ sở vật chất, trang-thiết bị bảo đảm, được quản lý sử dụng đúng mục đích; cán bộ, công chức làm việc tại phường, thị trấn chưa đạt chuẩn theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường An Bình Phan Đình Nguyên nêu giải pháp: Để hoàn thành 3 tiêu chuẩn trên, phường có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nghiệm thu, bàn giao đưa hệ thống truyền thanh và loa truyền thanh vào sử dụng. Bên cạnh đó, sau khi tiếp quản Trường Mẫu giáo Sơn Ca (cũ), phường bố trí nguồn vốn tiến hành sửa chữa, cải tạo nâng cấp thành trung tâm văn hóa-thể thao đảm bảo theo quy định. Đồng thời, phường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức để đạt chuẩn hoặc sẽ bố trí công tác khác.

“Phường phấn đấu đến tháng 10-2024 sẽ hoàn thành 9 tiêu chí, 52 tiêu chuẩn và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị UBND thị xã công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh”-ông Nguyên thông tin.

Về phương hướng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê Đặng Quốc Hoài Huy cho biết: Đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong năm 2024. Thị xã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đồng thời, khuyến khích, vận động người dân tham gia xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống dân cư khu vực đô thị. Bên cạnh đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các phường trong việc động viên triển khai đồng bộ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg và tập trung đánh giá công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh đảm bảo tính thống nhất, khách quan; xây dựng thị xã An Khê ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành đô thị loại III theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.