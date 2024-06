Thị trấn Chư Ty phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh

Năm 2021, thị trấn Chư Ty được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị lần đầu trong 2 năm (2019-2020). Với mục tiêu tiếp tục được công nhận sau 5 năm, Đảng ủy thị trấn ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 30-7-2021 về lãnh đạo xây dựng thị trấn Chư Ty đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025. Đến nay, thị trấn đã đạt 39/52 tiêu chí thành phần. Năm 2024, thị trấn tiếp tục phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí thành phần.

Ông Nguyễn Văn Long-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 3-cho biết: Tổ 3 có 447 hộ với 2.285 khẩu. Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/ĐU của Đảng ủy thị trấn, tổ dân phố đã tổ chức họp dân, lấy ý kiến về việc lắp đèn chiếu sáng, lắp camera an ninh, bố trí mỗi hộ đều có thùng rác trên các tuyến đường và được người dân đồng tình, hưởng ứng.

Đến nay, tổ đã lắp đặt 64 bóng điện năng lượng mặt trời, 5,5 km đường được lắp đặt 185 bóng điện chiếu sáng sử dụng điện lưới quốc gia; tất cả ngã ba, ngã tư được lắp đặt camera an ninh; 100% hộ dân được trang bị thùng rác có nắp đậy.

“Từ khi các tuyến đường được lắp hệ thống đèn chiếu sáng, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn; việc bố trí lắp camera an ninh tại các ngã ba, ngã tư đã giúp tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Không những vậy, mỗi hộ còn có 1 thùng rác góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường”-ông Long chia sẻ.

Tương tự, tổ dân phố 2 cũng đã lắp đặt 60 mắt camera an ninh, 39 bóng đèn điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, 2 km đường được lắp đặt các bóng đèn chiếu sáng sử dụng điện lưới quốc gia; 8 tuyến đường bố trí 221 thùng rác có nắp đậy.

Ông Nguyễn Sanh-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 2-cho biết: “Tổ dân phố 2 có 426 hộ với hơn 1.200 khẩu. Từ khi có hệ thống điện chiếu sáng ở các con hẻm, diện mạo đô thị trở nên khởi sắc hơn, người dân đi lại thuận tiện; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động người dân lắp đèn điện chiếu sáng trên các con đường hẻm còn lại”.

Hiện nay, các tổ dân phố, làng đã lắp được 932 thùng rác có nắp đậy với tổng kinh phí đầu tư 582,3 triệu đồng; lắp đặt 54 mắt camera an ninh trên các tuyến đường, số tiền xã hội hóa 235,75 triệu đồng.

Đồng thời, bố trí ngân sách 82,5 triệu đồng lắp đặt 1 bộ đầu thu 64 kênh đặt tại trụ sở Công an thị trấn để quản lý hệ thống, trích xuất hình ảnh (54 mắt) thuộc mô hình camera an ninh tại các tổ dân phố, làng Trol Đeng; lắp được 234 bóng điện năng lượng mặt trời với tổng số tiền 475,3 triệu đồng (thị trấn hỗ trợ 85 triệu đồng, vận động người dân đóng góp 390,3 triệu đồng). Ngoài ra, duy trì 198 bóng điện thắp sáng/7,5 km đường dây điện xã hội hóa từ trước.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Tuyến-Bí thư Đảng ủy thị trấn Chư Ty-cho biết: Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, phong trào xây dựng tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp được triển khai rộng khắp, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị.

Đặc biệt, từ khi hệ thống camera an ninh được lắp đặt và kết nối vào chung hệ thống camera an ninh của Công an thị trấn đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thị trấn phấn đấu được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2025. Đây cũng là tiền đề để thị trấn Chư Ty phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2030.