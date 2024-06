Công an phường An Bình điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

(GLO)- Trên cơ sở bám sát các tiêu chí quy định, Công an phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng thành công mô hình: Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị.

Năm 2023, Công an tỉnh chọn Công an phường An Bình để triển khai thí điểm mô hình: Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Trung tá Hoàng Quốc Vương-Trưởng Công an phường An Bình-cho biết: Triển khai thực hiện mô hình, Công an phường đã vận dụng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn như: tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, mệnh lệnh, chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, trọng tâm là Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh và các đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; duy trì hiệu quả công tác trực ban 24/24 giờ, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, nhất là vào ban đêm tại các khu vực trọng điểm; tăng cường công tác quản lý đối tượng tại cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

“Được sự quan tâm chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an thị xã cùng sự hỗ trợ về mọi mặt của Đảng ủy, UBND phường và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đến cuối năm 2023, Công an phường đã hoàn thành 22/22 tiêu chí và được công nhận là phường Điển hình tiên tiến, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Việc xây dựng thành công mô hình đã góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi hoàn cảnh”-Trung tá Vương cho hay.

Có mặt tại trụ sở Công an phường An Bình giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú, bà Hồ Thị Hoàng (tổ 4) chia sẻ: “Nhờ cán bộ Công an phường tận tình hướng dẫn nên hồ sơ của tôi được giải quyết sớm hơn quy định. Cùng với triển khai nhiệm vụ hành chính, cán bộ, chiến sĩ Công an phường còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, thường xuyên vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng-chống tội phạm. Khi có vụ việc xảy ra, cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời giải quyết vụ việc; chủ động giữ vững ANTT, đảm bảo bình yên cuộc sống người dân”.

Thượng tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê: Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Công an thị xã sẽ xây dựng “Công an phường Tây Sơn điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” và nhân rộng ra các xã, phường còn lại trên địa bàn thị xã.

Nói về công tác triển khai xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại địa phương, ông Phan Đình Nguyên-Phó Chủ tịch UBND phường-thông tin: Phường An Bình có địa hình rộng, tiếp giáp với xã Cư An, Tân An (huyện Đak Pơ), có tuyến quốc lộ 19 ngang qua và tốc độ đô thị hóa nhanh. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.

Sau khi Công an phường xây dựng thành công mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, tình hình ANTT của địa phương được giữ vững; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao. Nhờ những thành tích nổi bật đó, cuối năm 2023, Đảng ủy phường được Ban Thường vụ Thị ủy An Khê khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, UBND phường được UBND thị xã khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phường An Bình đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

“Việc triển khai mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” giúp UBND phường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là chỉ tiêu lớn góp phần xây dựng phường An Bình đạt chuẩn văn minh đô thị vào cuối năm 2024”-ông Nguyên khẳng định.

Sau 1 năm triển khai xây dựng mô hình “Công an phường An Bình điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, số vụ việc vi phạm pháp luật được kéo giảm.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn phường xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023; không có tội phạm về tệ nạn xã hội, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm trước; xảy ra 8 vụ vi phạm hành chính, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm ngoái; có 1 vụ vi phạm về ANTT, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2023; không có vi phạm về lĩnh vực kinh tế, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm trước; xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, bằng với cùng kỳ năm 2023… Đặc biệt, không còn tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập đêm khuya chạy xe nẹt pô gây mất trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

Về giải pháp giữ vững kết quả đạt được, Trung tá Vương thông tin: “Công an phường tiếp tục tham mưu giúp Đảng ủy, UBND phường trong công tác giữ gìn ANTT, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm; tập trung thực hiện tốt mô hình phòng-chống tội phạm “3 lớp”, thế trận an ninh nhân dân và đấu tranh tội phạm trên không gian mạng do Công an thị xã triển khai nhằm đảm bảo ANTT của địa phương”.