Vừa qua, 7 tổ dân phố của phường Tây Sơn đã đồng loạt ra mắt tổ công nghệ số. Thành viên của tổ gồm: tổ trưởng tổ dân phố, đại diện ban công tác Mặt trận, các hội, đoàn thể, trong đó có 2 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ máy tính hướng dẫn, cài đặt ứng dụng.

Theo ông Lữ Văn Tâm-Chủ tịch UBND phường, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), phường đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các hội, đoàn thể, chi bộ và tổ dân phố.

Tổ công nghệ số có nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong việc chuyển đổi số; hướng dẫn bà con đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1; vận động người dân đến Công an phường, bộ phận một cửa của phường hoặc thị xã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2.

“Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên tổ công nghệ số không những hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số mà còn tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giúp người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của việc chuyển đổi số”-ông Tâm cho biết.

Chị Nguyễn Thị Hương (tổ 5, phường Tây Sơn) chia sẻ: “Qua hướng dẫn của Tổ công nghệ số, tôi đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1. Trong lần làm lại thẻ căn cước công dân tại Bộ phận một cửa thị xã mới đây, tôi đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử mức 2”.

Để giúp người dân chuyển đổi số thành công, Công an thị xã An Khê tổ chức Ngày hội chuyển đổi số tại xã Tú An và Cửu An. Tại ngày hội, lực lượng Công an hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công trực tuyến; các nhà mạng viễn thông hỗ trợ đăng ký thông tin thuê bao chính chủ…

Tham gia Ngày hội chuyển đổi số, ông Bùi Minh Chánh (thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) phấn khởi nói: “Trước tiên, tôi được nhà mạng viễn thông hỗ trợ đăng ký thông tin thuê bao chưa chính chủ sang chính chủ. Sau đó, lực lượng Công an hướng dẫn tải ứng dụng VNeID. Tuy gặp khó khăn do khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình, tôi đã làm được và hiểu hơn về chuyển đổi số. Tôi thấy việc này rất cần thiết cho cuộc sống”.

Thiếu tá Đỗ Hoàng Hải-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thị xã An Khê) cho hay: Thời gian qua, Công an thị xã đã triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06. Nổi bật nhất là công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân với 61.294/62.658 công dân được cấp (đạt 97,8%). Đến nay, 11 xã, phường đã xây dựng mô hình “Dịch vụ công trực tuyến”; người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực cư trú đạt trên 95% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Cũng theo Thiếu tá Hải, Công an thị xã sẽ tiếp tục tổ chức ngày hội chuyển đổi số tại các xã, phường, trường học; duy trì, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo để mỗi người dân thực sự là “công dân số”.

Còn anh Vũ Việt Cường-Bí thư Thị Đoàn An Khê thì cho hay: Với chủ đề: “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, trong Tháng Thanh niên 2023, Thị Đoàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an mở nhiều đợt tuyên truyền về chuyển đổi số ở tất cả 11 xã, phường; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các tổ công nghệ số ở các địa phương hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, giúp bà con đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2…

“Năm nay, Thị Đoàn phấn đấu 30% đoàn viên, thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục phối hợp với Công an, các hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về chuyển đổi số; giúp bà con đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2, các bước nộp hồ sơ hành chính; hướng dẫn truy cập cổng dịch vụ công của địa phương, của tỉnh”-anh Cường thông tin thêm.