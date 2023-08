45 người Việt bị mắc kẹt tại Đường 8 ở Lào được cứu hộ an toàn

Giới chức tỉnh Kampong Speu cho biết khi tai nạn xảy ra, trên xe chở hơn 70 công nhân của một nhà máy dệt may, trong số 60 người bị thương có 10 người trong tình trạng nguy kịch.

(GLO)-Reuters ngày 3/8 đưa tin Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc cho biết nước này nên khuyến khích công dân tham gia nhiệm vụ chống gián điệp, bao gồm tạo các kênh để các cá nhân báo cáo hoạt động đáng ngờ và khen thưởng họ cho việc làm như thế.

(GLO)-Ngày 2/8, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) tổ chức hội thảo với chủ đề “Bầu cử tại Campuchia và sự lựa chọn của người dân”, trong đó các chuyên gia và quan sát viên quốc tế đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII vừa qua tại đất nước Chùa tháp đã diễn ra tự do, công bằng, minh bạch và an toàn.

(GLO)-Từ 1/8, Trung Quốc sẽ ngừng xuất khẩu hai kim loại quan trọng để sản xuất chip – gali và germani – để trả đũa việc Mỹ, Hà Lan và Nhật Bản hạn chế xuất khẩu một số máy in chip tiên tiến. Các hạn chế của Hà Lan, được công bố trước mùa hè, sẽ được áp dụng từ ngày 1/9 tới.

(GLO)-Theo The New Voice of Ukraine ngày 31/7, tài khoản Telegram của kênh Mash (Nga) đã đăng một bức ảnh cho thấy quá trình lắp đặt một đoạn hàng rào gỗ nổi, giống như đường ống có gờ tại cầu Crimea.