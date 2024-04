4 loại dầu ăn tốt cho sức khỏe

Các loại dầu ăn có thành phần dinh dưỡng khác nhau. Trong đó, một số loại dầu ăn đặc biệt có lợi cho sức khỏe.

Hầu hết các loại dầu ăn có hàm lượng calo tương đương nhau, khoảng 120 calo/muỗng canh. Những loại dầu khác nhau sẽ có thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là chất béo khác nhau. Trong khi một số loại có lượng chất béo lành mạnh cao thì những loại khác lại có lượng chất béo lành mạnh thấp, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Những loại dầu ăn có hàm lượng chất béo lành mạnh cao, tốt cho sức khỏe gồm:

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu nguyên chất giàu chất béo không bão hòa rất có lợi cho tim mạch. Loại chất béo không bão hòa chính trong dầu ô liu là a xít oleic.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy a xít oleic có tác dụng kháng viêm. Ngoài ra, vitamin E trong trong dầu ô liu là chất chống oxy hóa và được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh.

Dầu bơ

Dầu bơ được trích xuất từ trái bơ. Dầu bơ rất phù hợp dùng để nấu ở nhiệt độ cao, chẳng hạn như chiên. Ngoài ra, dầu bơ nhờ có hương vị đặc trưng nên cũng được dùng làm nguyên liệu làm bánh ngọt và bánh mặn.

Tương tự như dầu ô liu, dầu bơ có thành phần a xít oleic cao. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy dùng dầu bơ trong bữa ăn hằng ngày giúp giảm chất béo trung tính và cholesterol "xấu" LDL. Mức độ cao cholesterol LDL có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.

Dầu hướng dương

Dầu hướng dương chứa hàm lượng chất béo có lợi cao nên được xem là lành mạnh hơn nhiều loại dầu ăn khác. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những loại chất béo lành mạnh này chủ yếu là a xít béo omega-6. Omega-6 rất cần thiết cho cơ thể nhưng nếu nạp quá nhiều có thể dẫn đến viêm nhiễm và một số vấn đề sức khỏe.

Dầu mè

Dầu mè ít được sử dụng trong nấu nướng hơn so với 3 loại dầu trên. Tuy nhiên, đây vẫn là loại dầu rất tốt cho sức khỏe, chứa hàm lượng chất chống ô xy hóa cao. Nhờ đó, dầu mè có đặc tính chống viêm và giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tim mạch, như xơ vữa động mạch. Thậm chí, một số nghiên cứu còn cho thấy dầu mè còn có tác dụng góp phần làm giảm cảm giác khó chịu liên quan đến viêm xương khớp, theo Eat This, Not That!.