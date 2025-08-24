Danh mục
Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Xe Honda tí hon vừa về Việt Nam: Nhỏ nhắn như đồ chơi nhưng mạnh hơn Wave, tiêu hao chỉ 1,5L/100km

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Một mẫu xe Honda độc lạ vừa xuất hiện tại Việt Nam khiến dân mê xe chú ý: Honda Monkey Chrome Legacy - phiên bản giới hạn dựa trên nền tảng Monkey 125. Dù có kích thước nhỏ bé, chiếc xe này không hề “yếu đuối” như vẻ ngoài.

Mẫu xe được một đơn vị chuyên nhập khẩu đưa về nước, sau khi ra mắt tại Thái Lan vào cuối tháng 3/2025, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Honda có mặt tại thị trường này. Điểm đặc biệt nhất của phiên bản Chrome Legacy chính là lớp mạ crôm bóng bẩy ở bình xăng, ốp hông và nhiều chi tiết khác – thay cho sơn truyền thống, kết hợp với tem kỷ niệm 60 năm và số thứ tự riêng (serial) cho từng xe. Theo đơn vị nhập khẩu, mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 1.390 chiếc trên toàn cầu.

glo-24825-9.jpg

Về kích thước, xe giữ nguyên kiểu dáng tí hon quen thuộc của Monkey 125, với số đo 1.710 × 755 × 1.030 mm, yên cao 776 mm. Trang bị hiện đại gồm đèn LED, đồng hồ tròn tích hợp màn hình kỹ thuật số nhỏ, phanh đĩa trước/sau.

glo-24825-7.jpg
glo-24825-3.jpg

Động cơ là loại xy-lanh đơn SOHC 125 cc làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, kết hợp hộp số 5 cấp. Công suất khoảng 9,15 mã lực, mô-men xoắn cực đại 11 Nm - nhỉnh hơn Honda Wave nhưng thua nhẹ mẫu Future dù cùng dung tích. Đặc biệt, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 1,5L/100 km - rất tiết kiệm.

glo-24825-6.jpg
glo-24825-8.jpg

Để hiểu rõ hơn về dòng Monkey, cần biết rằng đây là nhánh minibike thuộc series Z của Honda, bắt đầu từ Z100 đầu thập niên 1960, với cái tên “Monkey” xuất phát từ hình dáng hài hước khi người lớn ngồi trên xe. Sau thời gian gián đoạn, dòng xe được “hồi sinh” năm 2018 với bản Monkey 125, được nâng cấp phù hợp tiêu chuẩn khí thải và trang bị hiện đại hơn nhưng vẫn giữ chất riêng: vui vẻ, dễ lái, đơn giản.

glo-24825-2.jpg

Phiên bản Chrome Legacy giữ nguyên động cơ, khung gầm và công năng của Monkey 125, nhưng nổi bật với vẻ ngoài bóng bẩy, mang tính trưng bày và sưu tầm cao.

glo-24825-8.jpg

Tại Việt Nam, hiện mới chỉ có 3 chiếc được nhập về. Dù giá bán chưa được công bố, nhưng theo thị trường, khó có thể dưới 100 triệu đồng cho phiên bản giới hạn này.

