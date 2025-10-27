Xe điện mới giá 285 triệu của VinFast lần đầu lộ diện, dự kiến bàn giao tháng 11/2025

(GLO)- Lần đầu tiên xuất hiện hoàn toàn “không ngụy trang”, mẫu xe tải điện VinFast EC Van đã để lộ nhiều chi tiết thiết kế thực tế khác biệt so với bản dựng trước đây, hứa hẹn sẽ tạo nên bước ngoặt trong phân khúc xe giao hàng đô thị khi chính thức bàn giao vào tháng 11/2025.

Mới đây, một đoạn video được cho là quay tại nhà máy VinFast đã ghi lại hình ảnh thực tế đầu tiên của EC Van. Không còn lớp phủ ngụy trang, mẫu xe này đã hoàn toàn để lộ diện mạo thương mại, cho thấy VinFast đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi bàn giao xe đến tay khách hàng. Ngay sau khi xuất hiện, đoạn video đã nhanh chóng gây “sốt” trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu xe điện.

Trước đó, đã xuất hiện hình ảnh VinFast EC Van trong quá trình chạy thử nghiệm, được dán đề can ngụy trang.

Quan sát từ hình ảnh, EC Van có một số điểm khác biệt đáng chú ý so với bản 3D từng được công bố: cụm đèn hậu được thiết kế lớn hơn, trong khi tay nắm cửa chuyển sang dạng lẫy giật thay vì kiểu truyền thống. Những điều chỉnh này cho thấy VinFast đã tối ưu thiết kế nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thương mại.

Hướng tới cạnh tranh trực tiếp với Suzuki Blind Van, VinFast EC Van sở hữu lợi thế về kích thước khi cung cấp khoang chứa hàng lên đến 2.600 lít, tải trọng 600 kg. Xe trang bị pin 17 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 150 km mỗi lần sạc, phù hợp cho các hoạt động giao hàng nội đô.

Ảnh dựng đồ họa VinFast EC Van.

VinFast EC Van sẽ được phân phối thông qua hệ thống Xanh SM với giá niêm yết 285 triệu đồng, và dự kiến bàn giao đợt đầu vào tháng 11/2025. Sự ra mắt của mẫu xe này được kỳ vọng sẽ mang đến một lựa chọn vận tải thân thiện môi trường, hiệu quả và tiết kiệm hơn cho doanh nghiệp cũng như cá nhân kinh doanh dịch vụ giao hàng.