Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa: Tăng giá trị sản phẩm, tạo sức hút với người tiêu dùng

Các tiểu thương cho biết, giá rau xanh tăng từng ngày do những vựa rau cung cấp cho thị trường Hà Nội ở Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên... đều bị ảnh hưởng sau bão.

Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, nguồn hàng được đảm bảo và không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão gây ra.

Do nhiều khu vực chưa thể khắc phục thiệt hại, sự cố do ảnh hưởng bởi bão số 3, nhiều người tại Hải Phòng và Quảng Ninh đổ xô đi mua máy phát điện, xăng dầu, thay sim điện thoại để phục vụ nhu cầu liên lạc thông tin, sinh hoạt thiết yếu.

(GLO)- Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15-8-2024 đạt 473,33 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2023, cán cân thương mại xuất siêu 15,49 tỷ USD.

Nho đỏ nhập khẩu từ Trung Quốc được bán tại siêu thị với giá chỉ 59.000 đồng/kg, rẻ hơn 2-4 lần so với hàng nhập khẩu từ Mỹ, Úc.

Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 2 cơ sở sản xuất, tiêu thụ bột giặt giả, nước giặt giả nhãn hiệu OMO, thu giữ hàng ngàn sản phẩm.

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết vừa phát hiện một kho mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ tại tỉnh Bắc Giang.

CPI tháng Bảy tăng 0,48% so với tháng Sáu và tăng 1,89% so tháng 12/2023, tăng 4,36% với cùng kỳ năm trước. Theo đó, CPI bình quân bảy tháng tăng 4,12% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 2,73%.