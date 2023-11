Vụ tống tiền bằng clip nóng: Thợ camera lợi dụng công ty vợ, lừa hàng loạt

(GLO)- Sáng 3-11, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2021-2025 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cáo buộc có hành vi trái pháp luật trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng đã khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can đã khởi tố trước đó

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt 5 cán bộ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công thương liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Nam thanh niên 30 tuổi nổ có quen biết với công an, VKSND để có thể chạy án giúp người phạm tội ra trại sớm rồi lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ngô Viết Hưng (SN 1981, trú tại thôn 5, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

(GLO)- Ông Đặng Minh Hải-Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum vừa bị cách chức do quan hệ bất chính và có con riêng.

Đây là 2 người trong nhóm golfer bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện đánh bạc tại một khách sạn thuộc phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) gây xôn xao dư luận.

(GLO)-Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Trần Văn Quý (SN 1987, trú tại thôn Bình Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thụ lý điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người.

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát thông báo truy tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. Pleiku.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát Thông báo số 1817/TB-VPCQCSĐT tìm người tố giác tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh .

Ngày 2/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép thuốc lá do nước ngoài sản xuất với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.