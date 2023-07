Vụ 'Chuyến bay giải cứu': Bên trong chiếc cặp bí ẩn chứa rượu hay hàng trăm ngàn USD?

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khẳng định giúp Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó giám đốc Công ty Bluesky, chuyển hơn 2,2 triệu USD để chạy án, song Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, bác bỏ lời khai này