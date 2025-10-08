Vittori Turbio - Hypercar đầu tiên được phát triển với sự “trợ lực” từ AI chính thức ra mắt

(GLO)- Trong một bước đi táo bạo mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp siêu xe, startup đến từ Mỹ - Vittori Motors - vừa trình làng mẫu hypercar đầu tiên mang tên Vittori Turbio, được phát triển với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và bàn tay thiết kế lừng danh của Pininfarina.

Vittori Turbio là siêu xe công nghệ và cũng là mẫu xe hơi cao cấp đầu tiên của Vittori Motors, nó là đại diện tiêu biểu cho xu hướng kết hợp công nghệ cao với nghệ thuật thiết kế đỉnh cao trong lĩnh vực ô tô.

AI và nghệ thuật: Cuộc hôn phối tạo nên khác biệt

Theo đại diện của Vittori Motors, trí tuệ nhân tạo đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế khí động học của xe. Thông qua các thuật toán mô phỏng, AI giúp tối ưu hóa từng chi tiết về luồng gió, cân bằng lực ép xuống mặt đường và tăng hiệu suất tổng thể - tất cả đều được thực hiện mà không đánh mất vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch thường thấy trong các mẫu xe Ý.

Thiết kế mang cảm hứng thần thoại, đậm chất tương lai

Vittori Turbio gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ thiết kế ngoại thất sắc sảo, với các đường cắt táo bạo và hình khối đậm chất khí động học. Phần đuôi xe nổi bật với cụm 4 ống xả trung tâm độc lập, kết hợp bộ khuếch tán gió lớn nối liền cụm đèn hậu LED. Thiết kế đồ họa đèn hậu lấy cảm hứng từ đôi cánh Pegasus - sinh vật thần thoại Hy Lạp - cũng chính là biểu tượng của thương hiệu Vittori.

Cấu trúc động cơ đặt giữa cùng nắp kính khoang máy gợi nhớ phong cách Lamborghini. Hệ thống cánh gió chủ động điều khiển điện tử cho phép tự động điều chỉnh lực ép thân xe ở tốc độ cao, nâng cao hiệu năng vận hành. Các chi tiết màu đồng trên nền sơn xanh giúp xe toát lên vẻ mạnh mẽ, sang trọng nhưng không kém phần hiện đại.

Khách hàng cũng được phép cá nhân hóa toàn bộ ngoại - nội thất theo sở thích, mang đến tính độc bản cho mỗi chiếc xe.

Khoang lái: Tối giản, hiện đại và đầy cảm xúc

Bên trong, Vittori Turbio là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và phong cách thiết kế tương lai. Nội thất được bọc da cao cấp toàn bộ, đi cùng hệ thống đèn viền trang trí và cửa gió điều hòa hình lục giác độc đáo. Mọi chi tiết đều hướng đến sự tinh giản – từ vô lăng đáy vát kép, màn hình kỹ thuật số toàn phần, đến bảng điều khiển trung tâm dựng đứng lấy cảm hứng từ McLaren.

Các nút bấm cơ học gần như bị loại bỏ, chỉ giữ lại một vài chức năng cơ bản như khởi động, chuyển số và đèn khẩn cấp - tạo nên không gian lái đầy công nghệ nhưng vẫn dễ sử dụng.

Hiệu năng đỉnh cao: V12 kết hợp điện, sức mạnh 1.100 mã lực

Dưới nắp capo, Vittori Turbio được trang bị động cơ V12 6.8L do Italtecnica phát triển độc quyền, kết hợp với mô-tơ điện ở cầu trước để tạo thành hệ truyền động hybrid. Tổng công suất đạt mức 1.100 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây và đạt vận tốc tối đa ngang ngửa các hypercar hàng đầu thế giới.

Giới hạn 50 chiếc - Bước ngoặt của hypercar thời đại AI

Vittori Turbio sẽ được sản xuất tại Ý với số lượng giới hạn chỉ 50 chiếc, dự kiến bắt đầu từ năm 2026. Mức giá khởi điểm ước tính 2,5 triệu USD (tương đương khoảng 65,89 tỷ đồng), hướng đến các nhà sưu tầm xe hiệu suất cao và những nhà đầu tư yêu thích công nghệ đột phá.

Tương lai của ngành xe hiệu suất cao?

Sự xuất hiện của Vittori Turbio không chỉ đánh dấu một sản phẩm hypercar mới trên thị trường, mà còn là một bước ngoặt trong cách ngành công nghiệp ô tô tiếp cận thiết kế và hiệu năng. Khi sức mạnh tính toán của AI kết hợp cùng tinh hoa chế tác của con người, ranh giới giữa nghệ thuật và công nghệ đang dần bị xóa nhòa - mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho thế giới hypercar trong kỷ nguyên số.