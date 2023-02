Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng đầu tiên của năm 2023, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, áp lực lãi suất tăng cao… nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp ngay từ những ngày đầu năm. Vì thế, Gia Lai cơ bản thực hiện tốt việc phòng-chống dịch; các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu hầu hết đều bằng và vượt so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 26-1, toàn tỉnh gieo trồng được 64.787,8 ha cây trồng các loại (đạt 83,6% kế hoạch, bằng 102,7% so với cùng kỳ năm 2022). Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản được kiểm soát tương đối ổn định. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 2.120,6 tỷ đồng (đạt 6,71% kế hoạch và tăng 5,69% cùng kỳ). Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,89% so với tháng 12-2022 (tăng 4,64% cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 10.000 tỷ đồng (đạt 9,26% kế hoạch, tăng 62,78% cùng kỳ).

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 80 triệu USD (đạt 11,76% kế hoạch, tăng 14,29% cùng kỳ); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 7 triệu USD (đạt 6,36% kế hoạch, tăng 7,7% cùng kỳ). Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 30-1 là 608,2 tỷ đồng (đạt 11,2% so với dự toán Trung ương giao, đạt 10,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 19% so với cùng kỳ). Trong tháng có 40 doanh nghiệp và 18 đơn vị trực thuộc được thành lập mới với tổng vốn đăng ký 450 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác đối ngoại. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn đã tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, chuẩn bị chu đáo các mặt công tác để người dân đón Tết trong không khí sum vầy, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ công tác trong tháng 1 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tình hình dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn khó lường; thu ngân sách, giải ngân xây dựng cơ bản còn chậm; ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng, giá vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp và nhiều loại hàng hóa cơ bản khác tiếp tục duy trì ở mức cao; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp khó khăn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông còn phức tạp; tình trạng đốt pháo nổ trái phép đêm Giao thừa vẫn xảy ra tại một số địa phương…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch biểu dương các sở, ngành, địa phương đã có sự chỉ đạo tích cực trong thời gian Tết để Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung phân tích khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong tháng 1; xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2, quý I cũng như cả năm 2023 để đề ra giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, lưu tâm đến 3 chương trình mục tiêu quốc gia; việc triển khai các kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau khi làm việc với tỉnh; rà soát, đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm mà Tỉnh ủy đã ban hành; tiến độ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023.

Cùng với đó, đánh giá, rà soát hoạt động của UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa các sở, ngành và UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh để việc điều hành của UBND tỉnh được thông suốt, hiệu quả. Các sở, ngành cần dựa trên nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để đăng ký nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị nhằm tăng cường trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Theo gợi ý thảo luận tại hội nghị của UBND tỉnh, các sở, ngành sẽ tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến: kết quả giải ngân năm 2022 và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2023; công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, tiến độ triển khai các dự án đầu tư, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp; tiến độ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; phân tích tình hình thu-chi ngân sách nhà nước tháng 1 và các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách trong thời gian tới; tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp, phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tái cơ cấu nông nghiệp; công tác quản lý bảo vệ rừng, xây dựng kế hoạch phòng-chống cháy rừng trong mùa khô, phòng-chống thiên tai; tiến độ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 và bảng giá đất điều chỉnh bổ sung của các địa phương; tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tình hình lao động-việc làm và giảm nghèo; triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, du lịch trong dịp Tết và trong thời gian tới; việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình tai nạn giao thông...