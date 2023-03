Tên phim rất hoành tráng: "Hào quang rực rỡ - The King".

Phim khai thác cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng trải dài qua nhiều giai đoạn của nền giải trí, âm nhạc Việt Nam từ thập niên 1980-1990 cho đến nay.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, dự án phim chuyển thể câu chuyện tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp từ thời còn là một thợ cắt tóc vô danh cho đến vị trí ngôi sao hàng đầu ngành giải trí Việt Nam hiện nay để đưa lên màn ảnh rộng.

Đàm Vĩnh Hưng thành công, làm phim về cuộc đời oanh liệt của mình, đó là quyền của anh. Lời hay lãi trong việc đầu tư dự án phim này cũng là việc của anh. Bà con thấy phim hay thì xem, không cũng chẳng sao, Đàm Vĩnh Hưng chọn cách PR mình từ "ông Hoàng" lên đến "King" mới là... kinh.

Đàm Vĩnh Hưng nói rất tự tin: "Không biết từ bao giờ, khán giả luôn mặc định hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng là phải rần rần, rực rỡ, hoàn hảo, đỉnh cao. Tất cả những thứ đó đưa lại cho tôi niềm hạnh phúc nhưng cũng khiến tôi siêu áp lực. Tôi luôn phải cố trèo qua tất cả những đỉnh núi đó".

Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng trong nghề ca hát, nhưng "Hào quang rực rỡ - The King" sẽ kể về hành trình "from zero to hero" của Đàm Vĩnh Hưng e hơi quá. Nghề ca hát có hào quang sân khấu, nhưng làm chi mà "anh hùng".

Cái kiểu thậm xưng "ông hoàng, bà chúa", vua ca nhạc, "đi va đi vô" trong giới showbiz Việt quả thực khó chữa. Ai cũng sao, siêu sao, nhiều đến nổi không còn phân biệt được ai là sao nữa. Cái gì hiếm mới quý, thật mới đáng để người ta nhớ đến.

Sao Việt nhiều như hoa hậu Việt.

Sao đầy trời Việt vậy nhưng cứ quan sát sẽ thấy, có được mấy ca sĩ, ban nhạc nào bước ra khỏi biên giới quốc gia. Nếu có, thì phần nhiều cũng đi hát cho bà con Việt kiều ở các sân khấu "gia đình".

Có diễn viên điện ảnh nào bước chân vào sâu được các sân chơi điện ảnh tầm quốc tế, cỡ Hàn Quốc, Nhật Bản, chưa nói tới Hollywood chi cho xa vời.

Có người mẫu nào bước lên được sàn diễn thời trang danh tiếng của thế giới. Nếu có thì e đếm chưa được một bàn tay.

Vậy thì sao, siêu sao, ông hoàng bà chúa với ai?