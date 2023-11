Triển khai Phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

Sáng 7-11, tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak phối hợp tổ chức chương trình “Tiếp bước em đến trường” hỗ trợ đồ dùng học tập cho trẻ em miền núi.

PGS. TS Tạ Thị Hoài An vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2023. Bà đã trở thành nữ giáo sư Toán học thứ 3 của Việt Nam sau gần 70 năm qua.

(GLO)- Chiều 30-10, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng-chống thương vong châu Á (AIP) phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức đánh giá kết quả Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” sau hơn 5 năm triển khai thực hiện. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và UBND TP. Pleiku; Quỹ Botnar và Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu.