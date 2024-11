Trật tự xã hội và an toàn giao thông được bảo đảm

Sáng sớm ngày 2-11, tại khu vực bến thuyền ở làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai), có hàng ngàn lượt người dân cùng các phương tiện giao thông đổ về để thưởng lãm các tiết mục cồng chiêng đặc sắc và chứng kiến 86 vận động viên tranh tài tại Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh năm 2024. Sự có mặt đông đảo của khán giả thập phương đã tạo cho hội đua không khí sôi nổi, vui tươi.

Công an xã Ia O hướng dẫn du khách đậu xe vào bãi. Ảnh: T.D

Đồn Biên phòng Ia O cùng Công an huyện và các cấp chính quyền huyện Ia Grai đã phối hợp triển khai lực lượng để phân luồng phương tiện giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa điểm diễn ra hội đua thuyền. Tại các bãi đậu ô tô, xe máy của du khách đều có lực lượng Công an, tổ an ninh trật tự cơ sở trông coi. Lực lượng Công an, Biên phòng cũng phân công cán bộ, chiến sĩ có mặt tại bến thuyền để hướng dẫn khán giả đứng theo khu vực quy định, không để ảnh hưởng đến công tác tổ chức và hoạt động thi đấu của các đội thi.

Thiếu tá Trần Việt Hùng-Trưởng Công an xã Ia O-cho hay: “Công an xã Ia O phối hợp với Công an huyện Ia Grai triển khai 5 tổ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và xử lý các sự việc phát sinh nếu có tại hội đua thuyền độc mộc năm nay. Cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện tuần tra, phân luồng giao thông trên tuyến đường tỉnh 664 ngang qua khu vực diễn ra đua thuyền. Tính đến hết buổi sáng 2-11, tại địa điểm diễn ra hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô cúp A Sanh năm 2024, không xảy ra các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự, an toàn giao thông”.

Hàng ngàn lượt người dân về thưởng lãm hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh năm 2024. Ảnh: T.D

Còn theo Trung tá Phạm Văn Quỳnh-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồn đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp với lực lượng chức năng của huyện đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô cúp A Sanh và liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2024 tại xã biên giới Ia O. “Chúng tôi cũng phân công 1 tổ thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ túc trực ở nơi diễn ra hoạt động đua thuyền để kịp thời ứng cứu nếu có trường hợp bị nạn do lật thuyền hoặc khán giả không may bị trượt chân ngã xuống sông. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân công lực lượng để kịp thời có biện pháp xử lý đối với những thiết bị flycam thực hiện không đúng theo các quy định mà cấp thẩm quyền cấp phép tại thời điểm diễn ra lễ hội. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận các thiết bị bay flycam sai quy định và tình hình an ninh ở khu vực biên giới được duy trì, ổn định. Đơn vị cũng có những nhắc nhở kịp thời để cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo cho hội đua thuyền và liên hoan cồng chiêng năm nay thành công tốt đẹp”-Trung tá Quỳnh cho biết.

Các vận động viên tranh đua tại hội đua thuyền độc mộc sông Pô Cô năm 2024. Ảnh: T.D

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Xuân Trường-Phó trưởng Công an huyện Ia Grai-thông tin: Đơn vị đã phân công 3 tổ công tác cùng phối hợp với các lực lượng khác của huyện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông tại liên hoan cồng chiêng và hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô cúp A Sanh năm nay. Qua báo cáo của các tổ, cán bộ và chiến sĩ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách khi đến thưởng lãm các tiết mục văn nghệ, ẩm thực và hoạt động thể thao tại liên hoan cồng chiêng và hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô cúp A Sanh năm 2024. Đặc biệt, không ghi nhận các vụ va chạm giao thông, vi phạm pháp luật tại địa điểm diễn ra lễ hội.