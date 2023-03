Theo đó, đoàn công tác đã trao 250 bộ lọc nước Sawyer mini do Tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTK/Mỹ) tài trợ cho 250 hộ nghèo. Tổng kinh phí chương trình hơn 287 triệu đồng.

Việc trao tặng bộ lọc nước nhằm tạo điều kiện cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con đang đi học cải thiện chất lượng sinh hoạt, giúp tiếp cận nguồn nước sạch, góp phần thực hiện Chương trình nước sạch cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.

Được biết, đợt này, cùng với huyện Ia Pa, Tổ chức Giving It Back To Kids cũng tặng 250 bộ lọc nước Sawyer mini cho hộ nghèo có con nhỏ tại huyện Kông Chro (250 bộ).