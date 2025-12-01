Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Toyota hé lộ thế hệ Innova mới, giá dự kiến từ 750 triệu đồng

(GLO)-Trang fanpage của Toyota Việt Nam đăng ảnh hé lộ về mẫu xe sắp ra mắt cùng dòng chữ 'INNOVA' mờ dần.

Chi tiết này gần như xác nhận rằng Toyota Innova Cross sắp có thêm phiên bản mới như những thông tin rò rỉ thời gian gần đây.

Hiện Innova Cross đang bán ra hai phiên bản: Bản xăng Innova Cross V giá 825 triệu đồng và bản hybrid Innova Cross HEV giá 1,005 tỷ đồng. Mức giá khá cao này khiến nhiều khách hàng chạy dịch vụ - vốn từng chọn Innova E MT - khó tiếp cận.

avatar1764420418273-176442041899.jpg
Innova Cross mới

Chính vì vậy, sự xuất hiện của một phiên bản "dễ chịu" hơn, dự kiến khoảng 750-755 triệu đồng, được xem là nước đi nhằm lấp đầy khoảng trống còn bỏ ngỏ trong phân khúc MPV cho dịch vụ.

innova-render-1-1659347454479109.png

Một số nguồn tin tiết lộ phiên bản mới nhiều khả năng mang tên Innova Cross 2.0G, xếp dưới hai bản 2.0V và 2.0HEV đang bán.

Về động cơ, Innova Cross 2.0G được dự đoán tiếp tục sử dụng máy xăng 2.0L cho công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm, tương tự bản 2.0V. Xe dùng hộp số tự động, một lợi thế lớn so với Innova E MT trước đây vốn dùng hộp số sàn.

edit-innova-autopro-7-1696995487.jpg

Là bản tiêu chuẩn, Innova Cross 2.0G sẽ được tinh giản trang bị. Ngoại thất vẫn có đèn chiếu sáng và đèn hậu LED nhưng không có đèn định vị ban ngày. Mâm xe giảm còn 16 inch (thay vì 17 inch và 18 inch trên các bản cao hơn).

toyota-innova-4.jpg

Nội thất cũng cắt giảm đáng kể: Cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình TFT 4,2 inch (thay cho loại 7 inch kỹ thuật số), vô-lăng không bọc da, ghế lái chỉnh cơ, màn hình giải trí 8 inch, cốp mở cơ, chỉ có camera lùi và không có cảm biến áp suất lốp. Những trang bị như cửa sổ trời, Toyota Safety Sense, cảnh báo điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau gần như chắc chắn sẽ không có trên bản này.

