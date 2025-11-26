SUV hạng D đẹp như Lexus, mạnh 265 mã lực – siêu tiết kiệm xăng, giá chỉ gần 600 triệu đồng

(GLO)- Chery Exeed ET5 2026 sẽ chính thức ra mắt ngày 28/11 tại Trung Quốc. Với mức giá chỉ 159.900–174.900 NDT (tương đương 593–649 triệu đồng), mẫu SUV hạng D này được xem là “cú hích” mới trong phân khúc nhờ thiết kế sang trọng, công nghệ vượt trội và khả năng vận hành ấn tượng.

Chery Exeed ET5 2026 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 28/11 sắp tới và hiện đã bắt đầu mở bán trước tại thị trường Trung Quốc. Mẫu SUV hạng D này có mức giá dao động từ 159.900 đến 174.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 593 triệu đến 649 triệu đồng). Đây là mẫu xe đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thế hệ mới Falcon 700, được phát triển bởi Horizon Robotics.

Chery Exeed ET5 2026. Ảnh: S.T

Exeed ET5 sở hữu thiết kế hiện đại với cụm đèn pha tách đôi, mặt trước mang đậm phong cách công nghệ và thân xe theo xu hướng các hãng xe điện mới nổi. Với kích thước 4.780 x 1.890 x 1.725 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm, mẫu SUV này không chỉ tối ưu hóa không gian nội thất mà còn mang lại sự vững chãi, phù hợp cho những gia đình trẻ muốn có một chiếc xe vừa tiện nghi vừa thẩm mỹ.

Bên trong, khoang cabin của Exeed ET5 gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, bao gồm một cụm đồng hồ LCD 10,25 inch, màn hình trung tâm 15,6 inch và màn hình giải trí cho hành khách 12,3 inch. Xe còn được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8255 mạnh mẽ, hỗ trợ các mô hình AI của iFlytek và DeepSeek, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Các tiện nghi trên xe bao gồm ghế trước chỉnh điện 8 hướng, thông gió, sưởi ấm, massage và hệ thống âm thanh 21 loa cao cấp.

Điểm nổi bật về công nghệ trên Exeed ET5 là hệ thống hỗ trợ lái Falcon 700, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, được phát triển trên nền tảng chip Journey 6P của Horizon Robotics. Hệ thống này cung cấp khả năng quan sát toàn cảnh và xử lý môi trường giao thông phức tạp, góp phần nâng cao độ an toàn khi lái xe.

Về hiệu suất vận hành, Chery Exeed ET5 trang bị hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) với động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít (hiệu suất nhiệt 44,5%), đóng vai trò làm máy phát điện. Cùng với đó, mô-tơ điện phía sau có công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 324 Nm. Nhờ vậy, Exeed ET5 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,6 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h.

Với pin LFP dung lượng 32,66 kWh, Exeed ET5 có thể di chuyển 210 km thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC và tổng phạm vi hoạt động lên đến 1.310 km. Khi sử dụng động cơ điện, mức tiêu thụ xăng chỉ là 0,59 lít/100 km theo tiêu chuẩn WLTC, giúp chiếc xe trở thành một lựa chọn siêu tiết kiệm xăng.