Lộ diện Kia Telluride 2027: Thiết kế hoàn toàn mới, lần đầu có bản hybrid

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Kia vừa hé lộ những hình ảnh và thông tin đầu tiên về Telluride 2027 - thế hệ thứ hai của mẫu SUV ba hàng ghế. Bản nâng cấp này có ngoại hình vuông vức táo bạo, khoang nội thất cải tiến toàn diện và đặc biệt là phiên bản hybrid đầu tiên, đồng thời khai tử động cơ V6 truyền thống.

Thiết kế thay đổi mạnh: Vuông vức, cứng cáp và đậm chất off-road

Theo Carscoops, Telluride 2027 chuyển sang phong cách thiết kế mới mang tính “phủ định đời cũ”. Thân xe sử dụng nhiều mảng phẳng, vòm bánh mở rộng và nắp ca-pô lớn, nhằm tạo cảm giác vững chãi và hiện đại hơn.

glo-kia-telluride-2027-3.jpg

Điểm nhấn gây tranh luận nhất nằm ở lưới tản nhiệt.

- Bản X-Pro – hướng đến khả năng off-road – sở hữu lưới tản nhiệt “block grille” dày, vuông và góc cạnh, đi kèm thanh ray mái cao mang lại chất thực dụng rõ rệt.

- Các phiên bản còn lại dùng thiết kế lưới dọc tinh giản, một phần được che kín để tối ưu khí động học.

Hệ thống đèn LED trước/sau vẫn giữ phong cách dọc quen thuộc nhưng được tinh chỉnh sắc nét, đồng bộ với tổng thể mới mẻ.

glo-kia-telluride-2027-1.jpg

Kích thước lớn hơn, ưu tiên không gian ba hàng ghế

Telluride thế hệ mới được mở rộng cả về chiều dài, chiều cao lẫn trục cơ sở. Cụ thể: Dài hơn khoảng 58 mm; Trục cơ sở tăng 75 mm; Cao hơn khoảng 25 mm.

Những thay đổi này chủ yếu nhằm cải thiện khoảng để chân và sự thoải mái cho hàng ghế thứ ba – điểm mà người dùng SUV cỡ lớn đặc biệt quan tâm.

glo-kia-telluride-2027-5.jpg

Nội thất tinh gọn, công nghệ hiện đại hơn

Bên trong, Kia thay đổi bố cục khoang lái theo hướng tối giản: Cần số truyền thống được loại bỏ, thay bằng cần gạt đặt trên cột lái. Bảng điều khiển trung tâm gọn gàng hơn, đi kèm cụm màn hình kép 12,3 inch phục vụ đồng hồ kỹ thuật số và giải trí.

Cách bố trí mới giúp khoang lái rộng rãi và cao cấp hơn, đồng thời tạo cảm giác liền mạch giữa các khu vực điều khiển.

glo-kia-telluride-2027-6.jpg

Chia tay động cơ V6 – Thế hệ mới dùng 2 động cơ 4 xi-lanh, có hybrid

Kia chính thức loại bỏ động cơ V6 hút khí tự nhiên. Thay vào đó, người dùng có hai lựa chọn:

1. Động cơ 2.5L tăng áp: Công suất: ~274 mã lực, Mô-men xoắn: 311 Nm, Hộp số tự động 8 cấp.

2. Động cơ hybrid 2.5L tăng áp: Kết hợp pin lithium-ion 1,65 kWh, Tổng công suất: 329 mã lực, Mô-men xoắn: 339 Nm, Hộp số tự động 6 cấp, Có tùy chọn AWD với khóa vi sai điện tử E-DTVC.

Kia cho biết bản hybrid có mức tiêu thụ chỉ 35 MPG (≈ 6,7 l/100 km) theo tiêu chuẩn EPA, và tầm hoạt động hơn 965 km sau khi đổ nhiên liệu và sạc đầy.

glo-kia-telluride-2027-2.jpg

Khả năng off-road và kéo tải được nâng cấp

Ở phiên bản X-Pro, khả năng đi địa hình được tăng cường với: Khoảng sáng gầm 231 mm, AWD với khóa vi sai trung tâm 50/50, Vi sai điện tử E-LSD

Về sức kéo: Bản tăng áp kéo tối đa 2.268 kg, Bản hybrid kéo 2.041 kg.

Xe còn có hệ thống treo sau tự cân bằng giúp ổn định khi chở hoặc kéo nặng.

glo-kia-telluride-2027-4.jpg

Thời điểm ra mắt

Kia xác nhận Telluride 2027 sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2025 và mở bán tại Bắc Mỹ từ đầu năm 2026.

Telluride 2027 đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của Kia trong phân khúc SUV ba hàng ghế – từ một mẫu xe gia đình truyền thống sang thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và giàu công nghệ hơn. Việc bổ sung phiên bản hybrid không chỉ giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu mà còn mở rộng tệp khách hàng, hướng tới những người dùng trẻ chú trọng hiệu suất lẫn phong cách.

glo-kia-telluride-2027-7.jpg
