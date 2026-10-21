Tin thế giới tối 21-10: Campuchia điều chỉnh tuyến kênh đào Phù Nam Techo, thay 142 cột mốc

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất hòa bình Ukraine mới đến Nga; Anh triển khai tiêm kích hỗ trợ Arab Saudi đối phó tên lửa, UAV Houthi; Mỹ thu hồi hơn 300.000 thị thực; Campuchia điều chỉnh hướng tuyến kênh đào Phù Nam Techo nhằm giảm tác động đến cộng đồng.

Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất hòa bình Ukraine mới đến Nga

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, ngày 21-10 đã đến thành phố St. Petersburg, Nga, để thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin về xung đột Ukraine.

Theo hãng tin TASS, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên Nga về đầu tư, đã đón ông Witkoff tại sân bay Pulkovo. Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết cuộc hội đàm giữa hai bên sẽ diễn ra tại Cung điện Constantine, địa điểm cách St. Petersburg khoảng 20 km về phía đông nam. Cuộc gặp đã được lên kế hoạch từ vài ngày trước.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đến Nga ngày 21-10. Ảnh: Reuters

Ông Ushakov cho hay con rể Tổng thống Trump, doanh nhân Jared Kushner, bị ốm nên không thể tham dự như kế hoạch ban đầu. Ông cũng khẳng định các quan chức Nga hiện không có tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước cuộc gặp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá các cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên của ông Trump là rất quan trọng, đúng thời điểm. Ông nhấn mạnh Moscow cần hòa bình, chứ không phải một lệnh đình chiến, đồng thời cho biết Nga không thay đổi lập trường về khả năng ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng với Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ xem xét các sáng kiến kinh tế có lợi cho mình, nhưng không chấp nhận những nhượng bộ chính trị đơn phương.

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc hội đàm giữa ông Witkoff với Tổng thống Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả các cuộc thảo luận này là tích cực, đồng thời cho biết ông Witkoff mang theo những đề xuất hòa bình mới để trao đổi với phía Nga.

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, các cuộc đàm phán tại Oslo đã đề cập đến những cam kết bảo đảm an ninh, kế hoạch kinh tế hậu chiến và cấu trúc an ninh rộng lớn hơn cho châu Âu. Washington hy vọng các nỗ lực này sẽ mở đường cho đàm phán trực tiếp ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Tại Oslo, các đặc phái viên cũng gây sức ép để Ukraine dừng các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga.

Anh điều tiêm kích hỗ trợ Arab Saudi đối phó tên lửa, UAV Houthi

Anh triển khai một số tiêm kích Typhoon FGR4 đến Arab Saudi nhằm hỗ trợ nước này đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi.

Giới chức Anh ngày 20-10 khẳng định các tiêm kích chỉ thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và các đô thị lớn của Arab Saudi, không tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Houthi. London chưa công bố địa điểm triển khai và số lượng máy bay cụ thể.

Tiêm kích Typhoon FGR4 của Anh trong ảnh công bố ngày 16-4. Ảnh: BQP Anh

Ngoài tiêm kích Typhoon, Anh điều vận tải cơ A400M Atlas hỗ trợ Riyadh vận chuyển khí tài trong nước và cử một nhóm cố vấn quân sự hỗ trợ quân đội Arab Saudi. Trước đó, London đã triển khai máy bay tiếp dầu Voyager để tăng cường khả năng hỗ trợ các tiêm kích làm nhiệm vụ phòng không.

Cuối tháng 3, Anh từng điều các hệ thống phòng không đến Arab Saudi, trong đó có tổ hợp tên lửa tầm trung Sky Sabre. Việc triển khai Typhoon được kỳ vọng mở rộng khả năng đối phó UAV và tên lửa hành trình Houthi. Tên lửa dẫn đường bằng laser APKWS trên tiêm kích này cũng có thể giúp đánh chặn mục tiêu với chi phí thấp hơn so với tên lửa Land Ceptor của Sky Sabre.

Anh và Arab Saudi duy trì quan hệ đối tác quốc phòng lâu dài. Năm 1990, sau khi Iraq tấn công Kuwait, Anh từng điều 12 tiêm kích Panavia Tornado F3 đến hỗ trợ năng lực phòng không cho Arab Saudi.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Houthi và lực lượng chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn liên tục tấn công lẫn nhau. Quân chính phủ Yemen trong tháng này mở chiến dịch giành lại các khu vực do Houthi kiểm soát, tái chiếm một số địa bàn gần eo biển Bab el-Mandeb. Trong khi đó, Houthi đang bao vây Taiz, thành trì lớn cuối cùng của lực lượng chống Houthi tại vùng cao nguyên phía nam Yemen.

Houthi cũng gia tăng các cuộc tập kích vào Arab Saudi, nhắm đến nhiều địa điểm tại thủ đô Riyadh và tập đoàn Aramco. Các cuộc tấn công khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn chuyến bay bị ảnh hưởng.

Mỹ thu hồi hơn 300.000 thị thực



Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 thị thực Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai, trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch siết chặt nhập cư.

Ngày 20-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott thông báo trên mạng xã hội X rằng chính quyền ông Trump thu hồi thị thực với tốc độ nhanh hơn bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử.

Mỹ tiếp tục siết thị thực, cảnh báo người nước ngoài vi phạm pháp luật. Ảnh: REUTERS

Trong bản cập nhật công bố ngày 10-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 175.000 thị thực kể từ tháng 1-2025, thời điểm ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ hiện tại. Số liệu mới cho thấy tốc độ thu hồi tăng nhanh trong những tuần gần đây.

Ông Pigott nhấn mạnh Mỹ không khoan nhượng với người nước ngoài sử dụng thị thực nhưng vi phạm pháp luật, gian lận hoặc đe dọa an ninh quốc gia. Nhà Trắng hồi tháng 8 từng thông báo kế hoạch thực hiện đợt thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử, với số lượng dự kiến lên đến 200.000.

Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ được AP dẫn lại, cơ quan này sẽ thu hồi thị thực B1 và B2 cấp trong giai đoạn 2016-2026 đối với những người đã hoặc đang xin tị nạn tại Mỹ. Thị thực B1, B2 thường dành cho người đến Mỹ công tác, du lịch, thăm thân hoặc điều trị y tế, với thời gian lưu trú tối đa 6 tháng. Mỹ đã cấp gần 6,4 triệu thị thực thuộc hai diện này trong năm tài khóa 2025.

Người xin thị thực B1, B2 phải xác nhận không xin tị nạn tại Mỹ và cung cấp bằng chứng về ý định trở về nước sau chuyến đi. Tuy nhiên, một số người vẫn nộp đơn xin tị nạn sau khi nhập cảnh. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, hơn một phần ba số người xin tị nạn trong thập kỷ trước đã nhập cảnh bằng thị thực B1 hoặc B2.

Tổng thống Trump cho rằng chiến dịch siết nhập cư và trục xuất người nhập cư giúp cải thiện an ninh trong nước. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền lợi cáo buộc chiến dịch có thể vi phạm quyền được hưởng thủ tục tố tụng công bằng và quyền tự do ngôn luận, đồng thời làm gia tăng tâm lý bất an và lo ngại về phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc.

Các tổ chức này đặc biệt chỉ trích việc thu hồi thị thực đối với người nước ngoài tham gia biểu tình ủng hộ Palestine phản đối các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, cũng như những người có phát ngôn trên mạng xã hội liên quan vụ ám sát nhà bình luận bảo thủ Charlie Kirk. Họ cho rằng chính quyền đang viện dẫn lý do an ninh quốc gia để nhắm vào những người chỉ trích chính phủ.

Campuchia điều chỉnh tuyến kênh đào Phù Nam Techo, thay 142 cột mốc

Chính quyền tỉnh Takeo, Campuchia, đang điều chỉnh hướng tuyến kênh đào Phù Nam Techo, tháo dỡ 19 cột mốc cũ và lắp đặt 142 cột mốc mới nhằm giảm tác động của dự án đối với cộng đồng dân cư.

Thiết bị xây dựng hạng nặng tại lễ khởi công xây giai đoạn 2 dự án kênh đào Phù Nam Techo ở tỉnh Takeo hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Theo Khmer Times ngày 21-10, Tỉnh trưởng Takeo Vei Samnang đã dẫn đầu đoàn công tác thị sát và lắp đặt cột mốc tại huyện Angkor Borei hôm 19-10. Ông cho biết việc điều chỉnh nằm trong quy trình tái định tuyến luồng đường thủy, đồng thời yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm vị trí cột mốc chính xác.

Người phát ngôn Bộ Giao thông và Công chính Campuchia Phorn Rim cho biết công việc thuộc giai đoạn 2, triển khai tại các tỉnh Kampot, Kep, Takeo và Kandal. Công việc ở Kep và Kampot đã hoàn tất; phần việc tại Takeo dự kiến hoàn thành trước khi các đội chuyển sang Kandal.

Theo kế hoạch, chính phủ Campuchia sẽ bắt đầu thi công và đưa máy móc vào đoạn thứ hai khi mực nước sông rút xuống vào cuối năm nay. Công việc dự kiến triển khai đồng thời tại 11 địa điểm, bắt đầu gần sông Bassac thuộc tỉnh Kandal, sau đó mở rộng đến Takeo, Kampot và Kep.

Kênh đào Phù Nam Techo được thiết kế dài 180 km, đi qua bốn tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep; trong đó khoảng 58 km thuộc tỉnh Takeo. Các quan chức đã hoàn tất việc cắm 540 cột mốc ranh giới đất đai dọc hai bên kênh tại tỉnh này. Năm ngoái, công tác xác minh tọa độ và lắp đặt 232 cột mốc tại Kandal cũng đã hoàn thành.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet khởi động dự án ngày 5-8-2024 tại tỉnh Kandal. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 1,7 tỷ USD, được thực hiện theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.