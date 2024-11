Thường trực Huyện ủy Đak Pơ đối thoại với nhân dân xã Tân An

(GLO)- Tối 21-11, tại Nhà văn hóa xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), Thường trực Huyện ủy Đak Pơ đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ, người dân trong xã.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.M

Tại buổi đối thoại, người dân xã Tân An được nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn năm 2024.

Tiếp đó, trên tinh thần cởi mở và dân chủ, người dân trong xã đã nêu lên nhiều ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề như: đầu tư đưa nước từ công trình thủy lợi hồ Tầu Dầu về phục vụ cho bà con xã Tân An sản xuất nông nghiệp; mở rộng đường nội đồng thôn Tân Phong (xã Tân An) để bà con thuận tiện vận chuyển nông sản; quy hoạch khu nghĩa địa thôn Tân Định (xã Tân An); quy hoạch khu dân cư tại thôn Tân Phong...

Người dân xã Tân An nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: T.M

Tất cả các ý kiến nêu ra tại cuộc đối thoại đều được lãnh đạo huyện và các ban, ngành liên quan tiếp thu và trả lời kịp thời.

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với người dân có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.