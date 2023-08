Thu hồi đất chè Biển Hồ và Đak Đoa để làm đường hành lang nghìn tỉ đồng

Giá vé máy bay đến nhiều địa điểm du lịch trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 đang tăng gấp đôi so với ngày thường do nhu cầu đi lại tăng cao và số lượng chuyến bay ít.

Liên tiếp xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, làm chết 6 người ở Lâm Đồng chỉ trong vòng vài tháng qua. Và mới nhất, hôm qua (30.7) là 4 người, trong đó có 3 sĩ quan Công an đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân trực tiếp là do mưa lớn, xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu. Nhưng cái gốc của vấn nạn này là do mất rừng...