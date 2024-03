Thích ứng với biến đổi khí hậu, không thể chần chừ!

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

Khu vực Nam bộ đang trong những ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ở nhiều địa phương đã vượt 40 độ C, như Tây Ninh đã nóng tới 40,8 độ C, Bình Phước 40,2 độ C.