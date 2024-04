Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo đó, kỳ thi thứ 6 có 91.850 lượt thí sinh của 63/63 tỉnh, thành trong cả nước tham gia, giảm 4.107 lượt thi so với kỳ trước. Riêng Gia Lai có 65.362 lượt thi, tăng 1.110 lượt thi so với kỳ thứ 5, chiếm hơn 71% tổng số lượt tham dự thi kỳ thứ 6. Bên cạnh một số địa phương duy trì tỷ lệ lượt thi cao như huyện Chư Prông, thị xã Ayun Pa, đặc biệt là Ia Pa có tỷ lệ lượt tham gia thi cao nhất, đạt 40,57% so với dân số, tương ứng với 24.106 lượt người dự thi thì còn địa phương có số lượt tham gia thi rất thấp như: huyện Krông Pa chỉ có 212 lượt, Kông Chro có 484 lượt…

Ban Tổ chức xét công nhận 16 giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích) cho các thí sinh có thành tích xuất sắc nhất. Cụ thể: tỉnh Gia Lai đạt 8 giải; tỉnh Bình Định đạt 3 giải; tỉnh Nghệ An đạt 2 giải; các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh mỗi địa phương đạt 1 giải.

Giải nhất kỳ thi thứ 6 thuộc về thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung-Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh (TP. Pleiku); 2 giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Minh Nguyệt-Giáo viên Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (TP. Pleiku) và Trần Trung Hiếu-UBND xã Cát Thắng (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Các thí sinh: Nguyễn Thị Kim Nhi-Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, Tô Trần Thủy Vân (138 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Minh Trưởng-Bí thư Huyện ủy Ia Pa đạt giải ba. Ban tổ chức cũng trao 10 giải khuyến khích cho các thí sinh có câu trả lời đúng và nhanh nhất tại kỳ thi thứ 6.

Kỳ thi lần thứ 6 sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ ngày 15-4 và kết thúc vào 16 giờ ngày 19-4-2024 tại địa chỉ: https://thongtintuyengiao.gialai.org.vn/Cuoc-thi-BTG/Cuoc-thi-truc-tuyen.