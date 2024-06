Theo đà phục hồi, nhiều dự án bất động sản gia nhập thị trường

Điều này được ghi nhận khi thị trường liên tiếp đón nhận hàng loạt dự án bất động sản đa dạng về phân khúc được tái khởi động, khởi công, công bố, giới thiệu. Các sản phẩm khi đưa ra thị trường đều được quan tâm với kết quả bán hàng ấn tượng.

Các dự án mới mở bán, từ sản phẩm đất nền, nhà phố, biệt thự cho đến căn hộ... đều ghi nhận mức độ quan tâm, giao dịch và giá bán tăng trưởng tốt trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Một số thị trường được đánh giá là điểm sáng như Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Giang, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ.

VARS dẫn chứng, tại khu vực phía Bắc, thị trường bất động sản được bổ sung nguồn cung mới từ các dự án như: Lumière Evergreen, The Sola Park tại khu đô thị Vinhomes Smart City; dự án MasCity tại Bắc Giang; dự án Vaquarius Văn Giang - Hưng Yên; dự án Golden Crown Hải Phòng, dự án Hạ Long Marina tại Quảng Ninh...

Đáng chú ý, Vaquarius Văn Giang là dự án "đầu tay" của Công ty CP Đầu tư Bảo Hưng được đầu tư một cách chỉn chu từ khâu thiết kế, pháp lý chuẩn chỉ, cùng vị trí đắc địa giữa trung tâm các đại đô thị lớn. Dự án này trở thành điểm sáng của thị trường ngay khi mới ra mắt. Chỉ sau vài tháng mở bán, giỏ hàng đã được hấp thụ gần như hoàn toàn - VARS thông tin.

Tương tự, tại phía Nam mà tâm điểm là TP Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, khảo sát của VARS cho thấy cũng có hàng loạt dự án được triển khai kinh doanh, "kick-off" (khởi động), nhận booking (đặt chỗ) như dự án Cara Riverview tại Cần Thơ, A&T Garden, Phú Đông SkyOne tại Bình Dương hay The Beverly, Vinhomes Grand Park, Eaton Park tại TP Hồ Chí Minh, New Vegas tại Kiên Giang. Đáng chú ý là dự án Cara River Park - căn hộ chung cư hạng sang hiếm hoi ở thành phố Cần Thơ với vị trí giao thương chiến lược, nằm giữa TP Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long mang lại lợi thế kết nối độc đáo đã ghi nhận lượng quan tâm, giao dịch ấn tượng, đạt tỷ lệ hấp thụ trên 70%.

Tại khu vực miền Trung, thông tin các dự án mới mở bán cũng làm "ấm" thị trường sau khoảng thời gian dài im ắng như Libera Nha Trang, Đà Nẵng Gold Tower, Sun Ponte Residence, Sun Symphony Residence tại Đà Nẵng... Điểm chung của hầu hết các dự án được triển khai kinh doanh là đều có sự đầu tư bài bản về chất lượng với hồ sơ pháp lý "sạch". Đặc biệt, các dự án đều có chính sách ưu đãi ngày càng đa dạng, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng ngay từ giai đoạn booking.

Hầu hết các dự án được mở bán trong nửa đầu quý II đều được quan tâm, với lượng booking và có kết quả bán hàng ấn tượng. Mặc dù các dự án ra thị trường chủ yếu thuộc phân khúc trung cấp trở lên nhưng nhu cầu đầu tư vẫn rất lớn, kể cả nhu cầu cho phân khúc hạng sang, cao cấp chứ không riêng gì phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực.

Nguồn cung đóng góp phần lớn vào lượng giao dịch bất động sản trong nửa đầu quý II năm 2024. Giao dịch thứ cấp, nhất là sản phẩm căn hộ, nhà đất thổ cư giá dưới 5 tỷ đồng "chững" lại với giá bán duy trì ổn định sau một thời gian tăng trưởng nóng.

Bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư vào dự án, mô hình hợp tác, liên kết giữa chủ đầu với sàn giao dịch, giữa các sàn giao dịch... cũng được thúc đẩy để phát triển và phân phối dự án tới cả thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, cùng với sự phục hồi của ngành bất động sản, nghề môi giới bất động sản cũng lấy lại phong độ, thu hút nhiều người tham gia và quay trở lại thị trường. Doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là doanh nghiệp môi giới bắt đầu cuộc đua thu hút nhân sự với các chính sách tuyển dụng hấp dẫn để thu hút lực lượng môi giới chất lượng cao.

Từ đầu năm 2024 đến nay, số lượng môi giới mới tham gia và quay trở lại thị trường bất động sản có sự tăng trưởng mạnh. Ước tính chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2024, so với thời điểm thị trường khó khăn nhất, đã có khoảng 40% môi giới quay trở lại ngành - ông Đính thông tin.

Phó Chủ tịch Thường trực VARS Nguyễn Chí Thanh nhận xét, thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua một năm 2023 rất khó khăn với nhiều thách thức của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và lực lượng môi giới bất động sản vẫn chung sức "vượt bão", dũng cảm bám trụ và không bỏ cuộc. Các doanh nghiệp bất động sản, dịch vụ trong lĩnh vực này và cả lực lượng môi giới đã lựa chọn đồng hành và ở lại với thị trường để tìm ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất nhằm duy trì hoạt động đội ngũ, củng cố niềm tin cho chủ đầu tư và cả nhà đầu tư lẫn khách hàng. Sự kiên trì này góp phần không nhỏ trong việc phục hồi thị trường bất động sản, hướng tới phát triển bền vững, không đổ vỡ.

Tuy nhiên, trước bài học phải rời bỏ hàng loạt ở quãng thời gian trước, nhiều môi giới bất động sản mới tham gia và quay trở lại thị trường cũng đã trải qua cuộc "cách mạng" về tư duy. Họ có tâm thế cẩn trọng từ việc chuẩn bị hành trang kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho bản thân tới việc lựa chọn sàn giao dịch để đầu quân. Theo đó, các sàn giao dịch có nguồn hàng đa dạng, chất lượng, có lộ trình đào tạo, văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực, chuyên nghiệp... là lựa chọn ưu tiên của các nhân sự ngành bất động sản.

Trong khi đó, các sàn môi giới bất động sản quy mô nhỏ, dưới 30 nhân sự gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hàng của chủ đầu tư nên ghi nhận rủi ro về nhân sự khi nhiều môi giới nghỉ việc để đầu quân tại những sàn quy mô lớn để thúc đẩy việc bán hàng trong bối cảnh thị trường phục hồi.

Trước thực tế này, các chuyên gia khuyến cáo, để thu hút và giữ chân nhân sự môi giới chất lượng cao, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới cần xây dựng lộ trình đào tạo và phát triển chuyên môn, nhất là tạo điều kiện và hỗ trợ tài chính để môi giới tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản.

Ngoài ra, cần nghiên cứu, xây dựng các chính sách hoa hồng hấp dẫn và các gói thưởng "nóng" linh hoạt để tạo động lực cho những môi giới xuất sắc hoặc đạt chỉ tiêu vượt mức. Đồng thời, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực với lộ trình thăng tiến rõ ràng, chính sách phúc lợi hấp dẫn…

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến nghị các chủ thể trên thị trường như nhà đầu tư bất động sản cần chuẩn bị dòng tài chính bền vững, ổn định; xem xét kỹ pháp lý dự án và quy hoạch của địa phương tránh bỏ tiền vào dự án vướng quy hoạch. Các chủ đầu tư bất động sản cần đảm bảo trách nhiệm pháp lý, minh bạch thông tin với khách hàng; trong đó bao gồm tiến độ dự án, quy hoạch, giấy phép...

Còn các sàn giao dịch bất động sản cần nỗ lực xây dựng chính sách tuyển dụng hấp dẫn để thu hút môi giới giỏi, chất lượng cao có chứng chỉ hành nghề; liên tục tổ chức kế hoạch đào tạo, nâng cao kỹ năng, kiến thức hành nghề cho đội ngũ môi giới bất động sản.

Bên cạnh đó, môi giới bất động sản cũng cần tranh thủ thời gian để nhanh chóng kiện toàn năng lực, tri thức, bao gồm cả Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.