Thêm 'cánh tay' bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Hôm nay, 1-7, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở chính thức có hiệu lực, Bộ Công an cũng sẽ tổ chức lễ ra mắt lực lượng này. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có, gồm: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

Tinh gọn đầu mối

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương với 33 điều; quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Luật này cũng quy định các điều kiện để tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Cụ thế: Người từ 18 đến 70 tuổi (trên 70 tuổi, sức khỏe tốt sẽ được xem xét theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã); có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt; cá nhân và gia đình tuân thủ tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thụ án hình sự.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an, cho biết luật được ban hành và có hiệu lực tạo cơ sở pháp lý quan trọng, từ việc kiện toàn, thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này.

"Qua đó, góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối để tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của lực lượng này, chủ động trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa bàn. Cùng với đó, khắc phục những chồng chéo, mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật" - Thiếu tướng Nguyên nêu rõ.

Luật vừa có hiệu lực đã điều chỉnh quy định lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ tham gia hỗ trợ lực lượng công an cấp xã để bảo đảm ANTT ở cơ sở, không trùng lặp với nhiệm vụ của công an cấp xã và chính quyền cơ sở. Lực lượng này sẽ là "cánh tay nối dài" nắm bắt tình hình ANTT; xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; PCCC, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

Cả nước đồng loạt ra mắt

Theo Bộ Công an, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chọn 1 địa bàn cấp huyện để tổ chức "điểm" lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đồng loạt vào hôm nay, 1-7. 12 địa phương được lựa chọn làm điểm tổ chức lễ ra mắt gồm: TP HCM, Lào Cai, Sơn La, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ và Cà Mau.

Tại Sơn La, thượng tá Nguyễn Thị Kim Dung, Phó trưởng Phòng Tham mưu công an tỉnh, cho biết những ngày qua, các đơn vị huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ, người dân và các lực lượng chức năng tham gia phục vụ lễ ra mắt. Đến ngày 29-6, tỉnh đã tổng duyệt lễ ra mắt ở TP Sơn La.

Theo đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, tỉnh sẽ thành lập 1.341 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 4.248 thành viên. Sáng 28-6, Hải Dương đã tổ chức tổng duyệt với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, để chuẩn bị cho lễ ra mắt.

Trước đó, ngày 21-6, tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đã thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn. Mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành lập 1 tổ bảo vệ ANTT. Dự kiến toàn tỉnh có 1.240 tổ với hơn 4.300 thành viên. Huyện Duy Xuyên là địa phương được chọn làm điểm tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quảng Nam đã chọn 1 xã, phường, thị trấn để làm điểm tổ chức lễ ra mắt cấp huyện.

Tại buổi tổng duyệt lễ ra mắt chiều 29-6, đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đánh giá cao sự phối hợp của chính quyền địa phương và các lực lượng đã nỗ lực tập luyện trong nhiều ngày qua.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đồng loạt tổ chức lễ ra mắt tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Khu vực Công viên Bãi Trước của TP Vũng Tàu là nơi tổ chức lễ ra mắt cấp tỉnh với sự tham gia của khoảng 2.000 người. Ba tình huống được thực hành biểu diễn tại buổi lễ gồm: xử lý các đối tượng quá khích sử dụng hung khí, vật gây cháy, nổ, phương tiện tổ chức đua xe trái phép, phá rối an ninh, trật tự tại địa phương; xử lý các đối tượng tụ tập đông người tổ chức đánh nhau gây thương tích và xử lý bạo lực gia đình, đe dọa giết người.

HĐND tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành quyết định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi cho Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Mỗi ấp hoặc khu phố thành lập 1 tổ, trong đó địa bàn thuộc xã được bố trí 3 -5 thành viên; địa bàn thuộc phường, thị trấn được bố trí 5 - 9 thành viên. Tổ trưởng được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; tổ phó 4,7 triệu đồng; tổ viên 4,5 triệu đồng. Ngoài ra, hỗ trợ BHXH và BHYT theo quy định về BHXH tự nguyện với mức đóng thấp nhất đối với thành viên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc… Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở được hỗ trợ kinh phí 20.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn/năm để hoạt động.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết ngày 1-7, tất cả địa phương trên địa bàn sẽ đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng mới và TP Tân Uyên được chọn là nơi tổ chức quy mô cấp tỉnh.