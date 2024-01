Tặng 661 suất quà cho gia đình chính sách, công nhân, người khó khăn tỉnh Gia Lai

*Sáng 24-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai phối hợp với Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (Lô A2 cụm công nghiệp Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và xã Ia Grăng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương-Tết sẻ chia”, trao 100 suất quà là tiền mặt (500.000 đồng/suất) cho 100 hộ nghèo, các hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã. Tổng trị giá 50 triệu đồng do Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP tài trợ.

Được biết, chương trình “Xuân yêu thương Tết sẻ chia” năm 2024 được công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai trao tặng 400 suất quà Tết tại 4 xã, phường: Ia Grăng (huyện Ia Grai), Ia Ko (huyện Chư Sê), Xuân An (thị xã An Khê) và phường Chi Lăng (thành phố Pleiku), mỗi xã, phường 100 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng. Đối tượng được nhận quà là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn như: hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

*Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Xuân đoàn kết-Tết yêu thương tại huyện Đak Đoa.

Theo đó, tại chương trình đại diện lãnh đạo Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh đã trao tặng 30 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đak Đoa; mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng (gồm 300 ngàn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 ngàn đồng).

*Ngày 23-1, Công đoàn Cao su Việt Nam vừa phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh tổ chức trao 155 suất quà Tết cho công nhân, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó Công đoàn Công ty còn tổ chức thăm và tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 50 triệu đồng.

*Cùng ngày, tại UBND thị trấn Chư Sê, Bí thư Huyện ủy Chư Sê Lý Anh Sang đã đến dự chương trình gặp mặt và tặng quà Tết cho cho 76 gia đình chính sách, Bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Chư Sê (500 ngàn đồng/ suất), tổng giá trị 38 triệu đồng.

*Ngày 23-1, Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia”, tặng 100 suất quà (tổng trị giá 50 triệu đồng) cho 100 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các xã Cửu An, Xuân An và phường An Phước. Toàn bộ kinh phí do Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tài trợ.