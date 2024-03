Tajikistan bắt giữ 9 đối tượng tình nghi có liên quan vụ tấn công tại Moskva

Theo nguồn tin an ninh Tajikistan, tất cả 9 người đã bị bắt giữ hôm 25/3 tại thành phố Vakhdat và đã được đưa đến thủ đô Dushanbe để phục vụ điều tra.

Một nguồn tin an ninh Tajikistan tiết lộ Ủy ban An ninh Quốc gia Tajikistan trong tuần này đã bắt giữ 9 người tình nghi liên quan đến các nghi phạm xả súng tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Nga, cũng như nhóm ISIS-K, một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Khorasan của Afghanistan.

Theo nguồn tin trên, tất cả 9 người đã bị bắt giữ hôm 25/3 tại thành phố Vakhdat và đã được đưa đến thủ đô Dushanbe để phục vụ điều tra.

Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall tối 22/3 đã làm 143 người thiệt mạng.

Giới chức Nga cho biết đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố.

Bốn đối tượng này gồm Shamsidin Fariduni, Dalerjon Mirzoev, Saidakrami Rachabalizoda và Muhammadsobir Fayzov, đều là người Tajikistan.

Các nhà điều tra Nga cũng đã có mặt ở Tajikistan để thẩm vấn gia đình của 4 nghi phạm nói trên.