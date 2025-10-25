Skoda - Hơn một thế kỷ từ xưởng xe đạp Bohemia đến thương hiệu toàn cầu

(GLO)- Từ một xưởng chế tạo xe đạp nhỏ ở vùng Bohemia, Skoda đã đi qua hành trình hơn 130 năm hình thành và phát triển để trở thành một trong những thương hiệu ô tô châu Âu tăng trưởng nhanh nhất thế kỷ 21.

Câu chuyện của Skoda không chỉ là hành trình của kỹ thuật và công nghệ, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần kiên định, khả năng thích nghi và sức bật vươn lên trong những biến động lịch sử của châu Âu.

Từ Laurin & Klement đến Skoda - Khởi nguồn niềm tự hào Séc

Năm 1895, kỹ sư Václav Laurin và doanh nhân Václav Klement cùng sáng lập công ty Laurin & Klement (L&K) tại thành phố Mladá Boleslav, vùng Bohemia (nay thuộc Cộng hòa Czech). Ban đầu, họ chỉ sản xuất xe đạp và xe máy, nhưng khát vọng chinh phục công nghệ cơ khí đã nhanh chóng đưa L&K bước vào lĩnh vực ô tô.



Năm 1905, mẫu Voiturette A ra đời – chiếc ô tô đầu tiên của hãng – và lập tức gặt hái thành công, đặt nền móng cho ngành công nghiệp ô tô Séc hiện đại.

Sau Thế chiến I, L&K sáp nhập vào Skoda Works, một tập đoàn công nghiệp khổng lồ chuyên sản xuất thiết bị cơ khí và vũ khí. Từ đây, Skoda Auto chính thức ra đời – trở thành biểu tượng của nền công nghiệp Tiệp Khắc suốt thế kỷ 20.

Thăng trầm qua quốc hữu hóa và tái cấu trúc

Sau Thế chiến II, Skoda trở thành doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa. Những mẫu xe như Skoda 440, Felicia và Octavia ra đời trong thập niên 1950–1960, trở thành hình ảnh quen thuộc trên đường phố Đông Âu. Tuy nhiên, sự hạn chế về công nghệ và nguồn lực khiến Skoda dần tụt lại phía sau so với các hãng phương Tây.

Bước ngoặt lịch sử đến vào năm 1991, khi Volkswagen Group – tập đoàn ô tô lớn nhất châu Âu – mua lại phần lớn cổ phần của Skoda. Cuộc “lột xác” toàn diện bắt đầu: công nghệ, quy trình sản xuất và hệ thống quản trị đều được hiện đại hóa.

Đến năm 2000, Skoda trở thành công ty con 100% thuộc Volkswagen Group, mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho ngành ô tô Czech.

Thời kỳ hiện đại – Tăng trưởng mạnh mẽ và vươn ra toàn cầu

Nhờ nền tảng kỹ thuật vững chắc từ Volkswagen, Skoda nhanh chóng cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng danh mục xe. Các dòng Octavia, Superb, Fabia và sau này là Kodiaq, Karoq đã giúp Skoda chuyển mình từ hình ảnh “xe giá rẻ Đông Âu” thành thương hiệu đáng tin cậy của tầng lớp trung lưu châu Âu.

Đến năm 2017, Skoda đạt kỷ lục 1,25 triệu xe bán ra toàn cầu, doanh thu 18 tỷ USD và lợi nhuận ròng khoảng 1,8 tỷ USD – con số ấn tượng cho một thương hiệu từng khởi đầu bằng những khung xe đạp.

Năm 2023, dù thị trường toàn cầu nhiều biến động, Skoda vẫn đạt doanh số hơn 866.000 xe, với mạng lưới phân phối tại hơn 100 quốc gia, cùng các nhà máy đặt tại Czech, Slovakia, Trung Quốc, Ấn Độ và mới đây là Việt Nam.

Biểu tượng của sự thực dụng và bền bỉ

Triết lý “Simply Clever” – Đơn giản mà thông minh – là điều khiến Skoda chinh phục trái tim người dùng châu Âu.

Từ những chi tiết nhỏ như ô gập trong cửa, móc treo hành lý hay hộc sạc không dây, mỗi mẫu xe đều thể hiện tư duy thực dụng, tinh tế và đề cao trải nghiệm người lái.

Octavia – ra mắt năm 1996 – là biểu tượng rõ nét nhất cho tinh thần đó, với hơn 7 triệu xe đã được bán ra toàn cầu.

Superb khẳng định vị thế ở phân khúc sedan hạng D, kết hợp hài hòa giữa tiện nghi, không gian và giá trị.

Từ năm 2016, Skoda bước vào kỷ nguyên SUV với Kodiaq và Karoq, hai mẫu xe giúp thương hiệu mở rộng tệp khách hàng quốc tế. Đặc biệt, Kodiaq được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ độ bền, chất lượng hoàn thiện và khả năng vận hành ổn định – sánh ngang với các đối thủ đến từ Nhật Bản.

Không chỉ dừng ở động cơ đốt trong, Skoda còn tiên phong trong xu hướng điện hóa với Enyaq iV, mẫu SUV điện đầu tiên sử dụng nền tảng MEB của Volkswagen. Đây là bước ngoặt quan trọng, thể hiện tầm nhìn dài hạn của hãng trong kỷ nguyên xe điện.

Bước chân vào Việt Nam – Thử thách và cơ hội

Năm 2023, Skoda chính thức đặt chân trở lại Đông Nam Á thông qua liên doanh với THACO Auto, mở nhà máy lắp ráp tại Chu Lai (Quảng Nam). Mục tiêu là cung cấp xe cho thị trường nội địa và xuất khẩu trong khu vực ASEAN.

Giai đoạn đầu, Skoda tập trung vào hai mẫu SUV chủ lực Kodiaq và Karoq, trước khi mở rộng sang dòng xe điện Enyaq. Đây là một phần trong chiến lược toàn cầu nhằm đạt 70% doanh số từ xe điện trước năm 2030.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục người tiêu dùng Việt – vốn quen thuộc với xe Nhật và Hàn – sẽ không dễ dàng. Skoda cần thời gian để chứng minh chất lượng, dịch vụ và độ tin cậy. Lợi thế của hãng nằm ở thiết kế châu Âu hiện đại, trang bị phong phú và giá thành cạnh tranh nhờ sản xuất trong nước.

Di sản 130 năm và hành trình phía trước

Từ những ngày đầu chế tạo xe đạp ở Mladá Boleslav đến vị thế toàn cầu hôm nay, Skoda đã đi qua hơn một thế kỷ không ngừng sáng tạo và đổi mới.

Với triết lý “Simply Clever”, định hướng điện hóa bền vững và vị thế vững chắc trong hệ sinh thái Volkswagen Group, Skoda tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu bền bỉ và thực dụng – đúng tinh thần châu Âu.

Tại Việt Nam, hành trình của Skoda chỉ vừa bắt đầu – nơi mà lịch sử, chất lượng và niềm tin người dùng sẽ là những yếu tố quyết định thành công của thương hiệu đến từ trái tim châu Âu.