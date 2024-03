(GLO)- Ngày 1/3, The Phnom Penh Post - nhật báo tiếng Anh lâu đời nhất ở Campuchia, thông báo ngừng xuất bản vào cuối tháng này do thua lỗ.

Tin liên quan Campuchia khẳng định quyết tâm đập tan âm mưu “ cách mạng màu”

Theo đó, doanh thu từ quảng cáo của báo giảm mạnh kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 và tiếp đó là kinh tế đi xuống.

Công nghệ tiến bộ nhanh và việc phổ biến tin tức rộng rãi qua mạng xã hội cũng gây khó khăn tài chính nghiêm trọng đối với tờ báo.

The Phnom Penh Post ra đời năm 1992. Sau 32 năm tồn tại, The Phnom Penh Post nhấn mạnh bất chấp nỗ lực của các cổ đông nhằm tăng đầu tư và tạo thu nhập, song tờ báo vẫn không thể vượt qua khó khăn, gồng gánh nổi những khoản thua lỗ. Do đó, các cổ đông quyết định dừng xuất bản tờ báo, cả ấn bản tiếng Anh lẫn ấn bản tiếng Khmer, từ ngày 29/3/2024.

Thông báo trên của The Phnom Penh Post cũng bày tỏ biết ơn chân thành tới tất cả khách hàng, bạn đọc và đối tác kinh doanh về sự ủng hộ dành cho mình trong thời gian qua.