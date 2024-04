Sáng nay Ngân hàng Nhà nước đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

(GLO)- Theo LĐO, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ đồng, bằng 116,9% so với dự toán quý I, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.