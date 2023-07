Quyết liệt xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực

Tin liên quan Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh giao ban công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách

Liên quan tới việc thanh tra tài chính tại UBND TP. Pleiku và phát hiện sai phạm lên đến hơn 4,9 tỷ đồng, qua đó kiến nghị thu hồi 4,6 tỷ đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân cho rằng: Việc thanh tra này có rất nhiều nội dung, xảy ra trong nhiều năm (từ năm 2019 đến 2022) và liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, xã, phường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.

Trong đó, sai phạm lớn nhất là tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku trong việc thanh quyết toán các công trình không đúng quy định với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Tuy vậy, so với tổng mức đầu tư dự án thì tỷ lệ này rất thấp, chỉ ở mức 0,3%. Trong đó, đối với Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú giai đoạn 2 (từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Trung Trực), Bí thư Thành ủy Pleiku cho biết: Cơ quan điều tra khẳng định có một số sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện nhưng chưa đến mức xử lý hình sự nên đã chuyển vụ việc về UBND tỉnh xử lý.

“Hiện thành phố đã giao Phòng Tư pháp tham mưu ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, chấn chỉnh và khắc phục sai phạm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định”-Bí thư Thành ủy Pleiku thông tin.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê Đặng Quốc Hoài Huy cho biết: Từ đầu năm đến nay, thị xã đã tiến hành 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn, trong đó, đáng chú ý là thanh tra việc đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị dạy học của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. Theo đó, từ năm 2020 đến 2021, đơn vị này được giao vốn thực hiện các gói thầu trị giá hơn 7,8 tỷ đồng, qua thanh tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm. Chủ đầu tư đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc tổ chức đấu thầu; thiếu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra nghiệm thu đối với các thiết bị dạy học. Do đó, thị xã đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã xử lý theo quy định.

Còn với kết luận của Thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng tại thị xã An Khê giai đoạn 2018-2021, Phó Chủ tịch UBND thị xã cho biết, số tiền sai phạm cần thu hồi là 1,6 tỷ đồng của 26 cơ quan, đơn vị. Đến nay, số tiền thu hồi nộp ngân sách chỉ mới được 775 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu hồi nộp lại ngân sách theo quy định; đồng thời, tổ chức xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Còn tại Chư Prông, Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Hạnh thông tin: 6 tháng đầu năm 2023, địa phương đã thực hiện 3 cuộc thanh tra PCTN, tiêu cực tại 14 đơn vị và phát hiện sai phạm với số tiền trên 140 triệu đồng; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 62 triệu đồng. Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm 3 cá nhân và đang thực hiện quy trình xử lý trách nhiệm đối với Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Gia Tự (xã Ia Vê) để xảy ra sai phạm. Qua thanh tra, huyện đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu của hành vi tham nhũng sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để xử lý theo quy định.

Mặt khác, huyện cũng đã tiếp nhận và thụ lý đơn tố cáo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính. Huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tiêu cực sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý; đồng thời, xem xét xử lý những cá nhân liên quan. Ngoài ra, huyện cũng chuyển vụ việc có dấu hiệu tiêu cực tại Trường Mẫu giáo Hòa Bình (xã Bình Giáo) sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo đơn tố giác tội phạm.

Tiếp tục phòng ngừa, chấn chỉnh

Đánh giá về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết: Theo kế hoạch thanh tra năm 2023, cơ quan thanh tra các cấp đã triển khai 86 cuộc thanh tra hành chính về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng; đấu thầu, mua sắm, đầu tư thiết bị dạy học; việc hoạt động kinh doanh; việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích; về triển khai thực hiện các dự án bảo vệ, phát triển rừng và việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN… tại 255 đơn vị.

Đến nay đã kết thúc và kết luận 54 cuộc, phát hiện sai phạm về tài chính tại 60 đơn vị với số tiền hơn 14,6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 14,2 tỷ đồng; phát hiện sai phạm về đất đai là 35.376 m2; chuyển 3 hồ sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp xem xét, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, đã triển khai 5 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và PCTN tại 14 đơn vị; 79 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 668 tổ chức, cơ sở. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 363,3 triệu đồng. Trên cơ sở các kiến nghị sau thanh tra, ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành chấn chỉnh, khắc phục dần những hạn chế, sai phạm; thu hồi nộp ngân sách số tiền 9,2 tỷ đồng, thu hồi 35.376 m2 đất giao cho cơ quan nhà nước quản lý; tổ chức xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với 116 tập thể, 210 cá nhân liên quan đến sai phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phát huy kết quả đạt được, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các quy định, chỉ đạo, chủ trương về PCTN; tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả hoạt động thanh tra theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kiến nghị, phản ánh; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; rà soát, khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác PCTN, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị…

Định hướng công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh để làm cẩm nang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác PCTN. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phát hiện chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm; công tác giám định và định giá tài sản trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án theo quy định.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu.

Mặt khác, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ tài khoản, kế toán trong quản lý, sử dụng ngân sách, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất công, tài sản công ở cấp tỉnh cho đến các huyện, xã. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch năm 2023, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với những vấn đề đột xuất, những nội dung có phản ánh, tố giác, đơn thư, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, các địa phương có khả năng để xảy ra tiêu cực. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và người dân trong đấu tranh PCTN, tiêu cực qua phản ánh những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng, 172 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với 1 Tỉnh ủy viên do bị truy tố về hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp thụ lý, điều tra 19 vụ/33 bị can về tội phạm tham nhũng, tiêu cực; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 6 vụ/15 bị can.