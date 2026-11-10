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Thời sự

Quy định mới về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, sông Ba

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VGP, NDO)

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký 3 quyết định ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, sông Ba và sông Vu Gia - Thu Bồn. Các quyết định xác định rõ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên vận hành hồ chứa trong mùa lũ và mùa cạn.

Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, 3 quyết định được ban hành gồm: Quyết định số 2131/QĐ-TTg về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh; Quyết định số 2136/QĐ-TTg về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba và Quyết định số 2138/QĐ-TTg về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

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Thủ tướng yêu cầu việc vận hành phải góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông. Ảnh: Nguyễn Thủy/mae.gov.vn

Đối với lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, quy trình áp dụng cho 11 hồ, đập gồm: Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn C, Vĩnh Sơn 4, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Văn Phong và Phú Phong.

Cụ thể, các hồ Vĩnh Sơn C, Định Bình, Văn Phong và đập dâng Phú Phong phải bảo đảm mực nước không vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra đối với các trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm. Đối với hồ Trà Xom 1, Vĩnh Sơn 4, Vĩnh Sơn 5 và Núi Một, chu kỳ lặp lại tương ứng là 500 năm. Các hồ Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B và Thuận Ninh phải bảo đảm mực nước không vượt cao trình mực nước lũ thiết kế với các trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm.

Sau yêu cầu an toàn công trình, việc vận hành phải góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông. Thời gian vận hành mùa lũ trên lưu vực này từ ngày 1-9 đến 31-12; mùa cạn từ ngày 1-1 đến 31-8.

Trên lưu vực sông Ba, quy trình áp dụng đối với 13 hồ, đập gồm: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ, An Khê, Ka Nak, Ia M'lá, Đaksrông, Đăk Srông 2, Đăk Srông 2A, Đăk Srông 3A, Đăk Srông 3B và đập Đồng Cam.

Quy trình yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện Sông Ba Hạ, Krông H'Năng, An Khê - Ka Nak, không để mực nước hồ vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra đối với các trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm. Đối với thủy điện Sông Hinh, yêu cầu tương ứng là 200 năm; hồ Ayun Hạ và Ia M'lá là 100 năm. Các công trình Đaksrông, Đăk Srông 2, Đăk Srông 2A, Đăk Srông 3A và Đăk Srông 3B phải bảo đảm mực nước không vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với các trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm.

Thời gian vận hành mùa lũ từ ngày 1-9 đến 20-12; mùa cạn từ ngày 21-12 đến 31-8 năm sau.

Đối với lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, quy trình áp dụng cho hệ thống gồm 19 hồ, đập, công trình thủy điện cùng các đập An Trạch, Hà Thanh, Thanh Quýt, Bàu Nít và Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Trong mùa lũ, thủy điện Sông Bung 4 được yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để mực nước hồ vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra đối với các trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm. Các nhóm công trình còn lại được quy định mức bảo đảm an toàn theo chu kỳ lũ 1.000 năm, 500 năm và 200 năm, tùy từng hồ.

Thời gian vận hành mùa lũ trên lưu vực này từ ngày 1-9 đến 20-12; mùa cạn từ ngày 21-12 đến 31-8 năm sau.

Các quyết định cũng yêu cầu việc vận hành công trình xả của hồ, đập phải tuân thủ đúng quy trình vận hành công trình xả đã được ban hành, bảo đảm sự ổn định của hệ thống công trình đầu mối, an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các hoạt động ở khu vực hạ lưu.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình để bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du trong mùa lũ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong mùa cạn. Các giải pháp bao gồm xây dựng, nâng cấp hạ tầng phòng, chống thiên tai, thủy lợi, thủy điện, cấp nước; gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành liên quan.

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