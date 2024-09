Quảng Trị: Phát hiện xe tải chở hơn 400 kg chất nổ

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 2 nghi phạm vận chuyển hơn 400 kg chất nổ gồm pháo hoa, pháo bi và nhiều vật liệu nổ khác.

Ngày 17.9, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp Công an H.Cam Lộ bắt giữ 2 nghi phạm có hành vi vận chuyển hơn 400 kg chất nổ.

Vào lúc 14 giờ ngày 16.9, lực lượng chức năng phát hiện xe tải BS 92C - 027.31 do Đỗ Ngọc Mạnh (43 tuổi) điều khiển và Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Long, H.Vĩnh Linh) di chuyển trên tuyến QL 9 theo hướng TT.Lao Bảo đi TP.Đông Hà, đã cho dừng xe để tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 31 bao tải bên trong có 130 kg chất rắn (nghi là thuốc nổ), 246 hộp pháo hoa và 1.000 viên pháo bi, tổng trọng lượng tang vật ước tính khoảng 430 kg.

Hương và Mạnh khai nhận toàn bộ số chất nổ trên được mua tại H.Hướng Hóa và đang vận chuyển đi bán kiếm lời.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ tang vật, tiếp tục điều tra xử lý vụ vận chuyển chất nổ nói trên.

Theo Bá Cường (TNO)