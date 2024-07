Quảng Ngãi: Dời thời điểm 'đóng đường' sửa chữa cầu Trà Khúc 2

Tối 15.7, đại diện Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết cầu Trà Khúc 2 (ở Quảng Ngãi) đang bị hư hỏng nhiều nên đơn vị có kế hoạch thi công sửa chữa, thời gian dự kiến sẽ diễn ra trong 2 tháng.

Cầu Trà Khúc 2 dài 1,2 km bắc qua sông Trà Khúc, nối với QL1A đoạn qua TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), được đưa vào sử dụng từ năm 2003. Qua hơn 20 năm sử dụng, cầu Trà Khúc 2 có nhiều chỗ bị hư hỏng, không ít vị trí chịu lực trên cầu đã xuất hiện các vết nứt lớn, kéo dài.

Bên cạnh đó, nhiều thanh lan can cầu đã bị gãy, để lộ khoảng trống lớn; hàng loạt hộp đèn điện chiếu phản quang cũng bị hư hỏng, từng có thời gian lộ ra những chùm dây điện đáng lo ngại, vì dẫn đến nguy cơ bị điện giật.

"Để tăng cường an toàn giao thông và hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an toàn, chúng tôi đang rà soát, bổ sung một số biển báo để trước khi cấm lưu thông hoàn toàn. Trong thời gian chờ sự thống nhất với các cơ quan, ban ngành địa phương Quảng Ngãi, chúng tôi bổ sung hệ thống an toàn liên quan đến việc cấm lưu thông khi qua cầu Trà Khúc 2", đại diện Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết.

Khu Quản lý đường bộ 3 hiện đã có công văn khuyến cáo người và các phương tiện tham gia giao thông về việc phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công, sửa chữa cầu Trà Khúc 2.

Theo kế hoạch ban đầu, việc cấm các phương tiện qua lại cầu Trà Khúc 2 bắt đầu diễn ra từ 12 giờ ngày 15.7. Tuy nhiên, do các tuyến đường được phân luồng còn thiếu nhiều biển báo và biển hướng dẫn, vì vậy tại cuộc họp vào ngày 15.7 giữa Khu Quản lý đường bộ 3 và Sở GTVT Quảng Ngãi, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan đã thống nhất việc cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 2 sẽ thực hiện từ 12 giờ ngày 17.7.